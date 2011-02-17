Yeşilçam Ödülleri’ne sinemacılardan tepki

Ödül töreni 28 Mart’ta yapılacak Yeşilçam Ödülleri’ne dün sinema sektörünün meslek birliklerinden tepki gördü. Aralarında Sinema Oyuncuları Meslek Birliği, Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği, Film Yapımcıları Meslek Birliği’nin de bulunduğu 8 birlik ortak bir açıklama yaparak Yeşilçam Ödülleri’ne karşı olduklarını açıkladılar. Yeşilçam Ödülleri’ne yıllardan beri yapıcı önerilerini ilettiklerini fakat bunların göz ardı edildiğini belirten meslek birlikleri temsilcileri, ödüllerin sektörün tüm alanlarını kapsamadığını belirtti.

Meslek birlikleri, adayların ve değerlendirmelerin neye göre yapıldığı konusunda belirsizlik olduğundan, uzmanlardan oluşan bir kadronun bulunmadığından ve kendilerine hiçbir şekilde danışılmamasından şikâyetçi. Ortak bildiriye imza atan meslek birliği temsilcileriyle konuştuk...

- Atilla Engin (Sinema Oyuncuları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)

Yeşilçam değerli bir marka. Bu markayı yaratan bizim sinema endüstrimizdir; yazarlar, oyuncular, ışıkçılar, ses teknisyenleri, yönetmenler... Bu markayı bir kurumun meslek örgütlerini dışarıda bırakarak üstleniyor olması yanlış. Ödüllerde inandırıcılık söz konusu değil. Ve de etik değil, en büyük itiraz noktamız bu.

- İsmail Güneş (Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)

Biz en başından beri bu ödüllere tepki koyuyoruz. Öncelikle jürinin daha doğrusu seçicilerin oluşturulmasında belirsizlik söz konusu. Dünyanın her yerinde sektörün kendisi seçiyor filmlerini. Kendi filmlerini değerlendiriyor ve ödüllerini veriyor. Ayrıca şuna da karşıyız. Beyoğlu Belediyesi ilçe sınırlarında çekim yaptığımızda bizden 5 bin TL alıyor günlük. Hem Yeşilçam Ödülleri’nde partnerim olacaksın hem de setleri zabıtalarla basacaksın.

- Hüseyin Kuzu (Sinema Emekçileri Sendikası Temsilcisi)

15-20 yıldır sponsor sermayesi dolaşıyor ortalıkta. Herkes sponsorla festival tasarlıyor. Bu olabilir bir şey ama sektör ödülleri Oscar benzeri bir ödüldür. Onu bir festival gibi yapamazsınız. Sektör ödüllerinde adayları bu sektörün çalışanları seçer. Sendikaya hiçbir şey sorulmadı.