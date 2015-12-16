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    HaberlerEtkinlikYılbaşı eğlencesi Ortaköy'de
    16.12.2015 - 15:27 |

    Yılbaşı eğlencesi Ortaköy'de

    Eventci ve Campus Life organizatörlüğünde, Ortaköy Princess Hotel müthiş bir yılbaşı partisi düzenliyor. Ünlü Dj'ler eşliğinde boğazda unutulmaz bir yılbaşı gecesi için konuklarını bekliyor.

    Yılbaşı eğlencesi Ortaköy'de

    Modern ve şık dizaynı ile sizleri karşılayacak olan Ortaköy Princess Otel Venüs Salonu'nda yılbaşı gecesi müziğe ve eğlenceye doyacaksınız.

    Türkiye'nin en profesyonel DJ'leri en popüler şarkıları ile temposu hiç bitmeyen muhteşem bir eğlenceye imza atacaklar. Koca bir yılın stresini ve yorgunluğunu geride bırakacağınız, yeni yıla keyifle gireceğiniz bir gece sizlerin olacak.

    Bu geceyi sevdiklerinizle paylaşın, yeni yılı birlikte karşılayın.

    Line-Up:

    DJ Erdem Kınay

    DJ Emrah İş

    DJ Cielo

    DJ Levent Bayrak

    Warm-Up: DJ Cenk Barış Gürsoy

    * Stand ve localar için rezervasyon zorunludur.

    * Etkinlikte yer alan ikramlar ve detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

    * Bilgi ve rezervasyon için; 0 (212) 216 66 96 veya 0 (530) 822 95 25 numaralı telefonları aramanız önemle rica olunur.

    Tarih: 31 Aralık 2015

    Saat: 21.00

    Yer: Ortaköy Princess Hotel, İstanbul

    Bilet Fiyatları: 99.00 TL (Ayakta Giriş, Sınırsız İkram)

    800 TL (Stand, 4 Kişilik, Sınırsız İkram)

    1.800 TL (Normal Loca, 8 Kişilik, Sınırsız İkram)

    2.500 TL (Gold Loca, 8 Kişilik, Sınırsız İkram)

    2.750 TL (Platinum Loca, 8 Kişilik, Sınırsız İkram)

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