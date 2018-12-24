Yılbaşı gecesi eğlencesi Dorock'ta!

Yılın son gecesini, yılın en eğlenceli gecesi ilan etmek isteyen herkes 31 Aralık akşamı 'Dorock XL Beşiktaş' ve 'Dorock XL Kadıköy'de eş zamanlı gerçekleşecek maskeli yılbaşı partisinde buluşuyor.

Beşiktaş'ta, 31 Aralık akşamı Pub, Bistro ve Stage bölümlerinde aynı anda 3 ayrı DJ performansı olacak, saatler 02:00'yi gösterdiğinde Fatma Baba sahne alacak. Etkinliğin bilet fiyatı 50 TL.

Kadıköy'de ise DJ performansları olacak ve Zımba sahne alacak. Bilet fiyatı 50 TL.

