BİST99.838-0,38EURO 6,36-0,56USD5,73-0,73ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikYılbaşı gecesi eğlencesi Dorock'ta!
    24.12.2018 - 16:27 |

    Yılbaşı gecesi eğlencesi Dorock'ta!

    Yılbaşı gecesi 2018'e doyasıya eğlenceyle veda etmek için Dorock XL Kadıköy ve Dorock XL Beşiktaş'a davetlisiniz.

    Yılbaşı gecesi eğlencesi Dorock'ta!

    Yılın son gecesini, yılın en eğlenceli gecesi ilan etmek isteyen herkes 31 Aralık akşamı 'Dorock XL Beşiktaş' ve 'Dorock XL Kadıköy'de eş zamanlı gerçekleşecek maskeli yılbaşı partisinde buluşuyor.

    Beşiktaş'ta, 31 Aralık akşamı Pub, Bistro ve Stage bölümlerinde aynı anda 3 ayrı DJ performansı olacak, saatler 02:00'yi gösterdiğinde Fatma Baba sahne alacak. Etkinliğin bilet fiyatı 50 TL.

    Kadıköy'de ise DJ performansları olacak ve Zımba sahne alacak. Bilet fiyatı 50 TL.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber