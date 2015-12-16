Yılbaşı gecesi eğlenceye doyun

Joy Grup ve Volume Up organizatörlüğünde gerçekleşecek bu gecede muhteşem dans şovları ve daha birçok sürprizle İstanbul'un kalbi 31 Aralık'ta yılbaşı için özel hazırlanacak olan Hilton Convention Hall 2’de atacak.

Line Up:

Ozan Doğulu

Suat Ateşdağlı

Erdem Kınay

Doğuş Çabakcor

Deluxe Loca: Sahnenin iki tarafına kurulan platformda ve sahnenin ön tarafında yer alır ve sahneye en yakın konumdaki localardır. Detaylar ve ekstra eklenecek kişi için lütfen iletişime geçiniz.

Platinum Loca: Sahnenin önünde yer alır. Detaylar ve ekstra eklenecek kişi için lütfen iletişime geçiniz.

Gold Loca: Detaylar ve ekstra eklenecek kişi için lütfen iletişime geçiniz.

Normal Loca: Detaylar ve ekstra eklenecek kişi için lütfen iletişime geçiniz.

VIP Stand: Standların en önünde yer alır. Detaylar ve ekstra eklenecek kişi için lütfen iletişime geçiniz.

Normal Stand: Detaylar ve ekstra eklenecek kişi için lütfen iletişime geçiniz.

Normal Bilet: Detaylar için lütfen iletişime geçiniz.

Etkinlikte yer alan ikramlar ve detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz : 0212 272 56 96 - 0530 292 16 00

Tarih: 31 Aralık 2015

Saat: 22.00

Yer: Hilton Convention Hall 2, İstanbul