Yılbaşı gecesi için 'Fırında Sebzeli Bütün Tavuk' tarifi

Yeni yılı karşıladığımız gecenin özel olması için her zaman itina gösteririz. İster aile ister arkadaşlarımızı ağırlıyor olalım mutlaka en lezzetli yemekleri yapmak isteriz. Böyle bir gecede en önemli detaylardan bir tanesi de ana yemekte ne olduğudur. İşte tavuk etinden vazgeçemeyenler için Yemek Stilisti İnci Bak’tan hem pratik ve ekonomik hem de lezzetli “Fırında Sebzeli Bütün Tavuk” tarifi...

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk

1-2 adet havuç

1 adet kırmızı soğan

30 gram tereyağı

1 çay bardağı kayısı marmeladı

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Baharatlı karışım için:

1 dal taze biberiye

1 dal kuru ada çayı

1 çay yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı tane karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

1/2 su bardağı sızma zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Adım 1: Havucu, kabuğunu soyduğunuz soğanları irice doğrayıp fırın tepsisine yayın. Taze biberiyeyi, ada çayını, tuzu, tane karabiberleri, zerdeçalı ve sızma zeytinyağını havanda ezerek krem haline getirin.

Adım 2: Hazırladığınız karışımı tavuğun içine ve dış tarafına elinizle yedirerek sürün. Bütün tavuk etini sebze ile yaydığınız tepsiye aktarın.

Adım 3: 180 dereceye ayarlı fırında 50-60 dakika pişirin. Pişme sırasında arada tepsinin içinde biriken yağı etin üzerine dökün.

Adım 4: Tavuk eti pişince üzerine sürmek için oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile marmeladı karıştırın. Bu karışımı tavuk etinin her tarafına sürün. Tekrar sıcak fırına verin. 10-15 dakika daha pişirin. Tavuk eti pişince ve üzeri kızarınca fırından alın.

Adım 5: Tepsinin içindeki suyu süzerek tavuk suyunu ayırın. Tavuk suyu ile tepsideki sebzelerinizi bir sos tenceresine alın. Unu ve 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekleyin. Orta ateşte 15 dakika kaynatın.

Adım 6: En son nar ekşisini ekleyin. Birkaç taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Tavuğunuzun yanında servis yapacağınız sebzeli sosunuz hazır.

Afiyet olsun...