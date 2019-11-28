Yılbaşı için tatlı listenize ekleyebileceğiniz tarif: Mini çikolatalı kartopu kekleri

Fotoğraf: PureWow- Erin Mcdowell

Gülşah Karaman

Görünümüyle kartopunu andıran, krema ve hindistan cevizi ile kaplı olan mini çikolatalı kartopu keklerini, yılbaşı tatlı listenize eklemeye ne dersiniz? Evinizde kolayca yapabileceğiniz bu tarifin şimdiden provasını yapabilir, sevdiklerinize ve misafirlerinize lezzet şöleni yaşatabilirsiniz. İşte ini çikolatalı kartopu kekleri için malzemeler...

Malzemeler:

-Yarım su bardağı oda sıcaklığında tuzsuz tereyağı

-1 su bardağı esmer şeker

-Yarım su bardağı beyaz şeker

-2 yumurta

-Yarım çay kaşığı vanilya özütü

-3 su bardağı un

-Yarım fincan kakao tozu

-1/4 çay kaşığı kabartma tozu

-Çok az tuz

-Yarım su bardağı süt

-Yarım su bardağı ılık su

Üzeri için:

-3 su bardağı hindistan cevizi tozu

-3 su bardağı çırpılmış krema veya krem şanti

Nasıl yapılır?

-Fırınınızı önceden 180 derece ısıtın ve iki fırın tepsisine de yağlı kağıt serin.

-Kek için bir kabın içine tereyağını, esmer ve beyaz şekeri ekleyin. Krema kıvamına gelene kadar çırpın.

-Karışımın içerisine yumurtaları tek tek ekleyin ve her ekleme de iyice karıştırın.

-Son olarak içerisine vanilyayı da ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

-Başka bir kabın içine unu, kakao tozunu ve tuzu ekleyin, karıştırın. Un karışımının yaklaşık yarısını

ilk yaptığınız karışıma ekleyin ve düşük hızda karıştırın.

-Daha sonra sütü ve suyu karışımın içine ekleyin, karıştırmaya devam edin.

-Kalan un karışımını da ekleyin ve karıştırın.

-Hamuru dondurma kaşığı ile 16 eşit parçalara bölün ve tepsilere yerleştirin.

-Aralarında 2 cm boşluk olmasına özen gösterin.

-Kekleri yaklaşık 15 dakika kadar pişirin.

-Pişen keklerin soğuması için bekleyin ve süsleme kısmına geçin.

-Keklerin düzgün yuvarlak olması için aynı boyutta bardak ağzı veya şişe kapağından yardım alarak

üzerine bastırın. Böylece kenarlı daha düzgün olacaktır.

-Çırpılmış kremayı bir kekin üzerine sürün ve üzerini diğer kekle, kenarlarından krema çıkana

kadar bastırın.

-Son olarak kenarlarını hindistan cevizi ile kaplayın.

-Buzdolabında hava geçirmez bir kabın içerisinde 1 hafta kadar saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun.