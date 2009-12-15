Yılbaşı önerilerimize kulak verin!

Oteller yılbaşında misafirlerine eğlenceli bir gece yaşatmak ve onları en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarına şimdiden başladı. Yurt içindeki değişik bölgelerde bulunan otellerde birçok ünlü sanatçı yılbaşı gecesi sahne alacak.

Yeni yıla sevdiği sanatçıları dinleyerek girmek isteyenler, kişi başı gecelik 80 TL ile 250 TL’yi gözden çıkaracak. Yılın son tatilinde yurt dışına çıkmayı düşünenlerin ise 279 avro ile 1299 avro arasında bütçe ayırması gerekecek.

-KIBRIS’TA YILBAŞI-

Kıbrıs’ta, ünlü sanatçıları dinlemek ve güzel bir tatil yapmak isteyenler üç gece konaklamalı uçuş ve transferler dahil paketleri tercih edebilir. Yılbaşı gecesi İbrahim Tatlıses Kaya Artemis’te, Ziynet Sali Merit Crystal Cove’de, Linet Mercure Hotel’de, Fatih Ürek Malpas Hotel’de, Sıla Club Acapulco’da sahneye çıkacak.

Etstur Kıbrıs Destinasyon Sorumlusu Emre Kaya, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Kıbrıs için hazırladıkları 3 günlük paket turların 865 TL’den başladığını bin 570 TL’ye kadar değişik alternatifleri olduğunu söyledi.

Bu tatil paketlerini tercih eden misafirlerin yılbaşı gecesi ünlü sanatçıları da dinleme imkanı bulacağını ifade eden Kaya, "Yılbaşında Etstu olarak Kıbrıs’a bine yakın misafirimizi götürmeyi, toplamda da yaklaşık 4 bin Türk misafirin Kıbrıs’ta olmasını bekliyoruz. Kredi kartlarına çeşitli ödeme seçenekleriyle tatil yapmak isteyenlere kolaylık sunuyoruz" dedi.

-YILIN SON TATİLİNDE YURT DIŞI FIRSATI-

Yeni yıla Avrupa’nın en özel adalarından biri olan Sicilya’da girmek isteyenler, 30 Aralıkta başlayan ve 4 gün süren tura katılabilir. 3 veya 4

yıldızlı otellerde oda kahvaltı konaklama alternatifleri, Türkçe rehberlik hizmeti dahil olan turun 4 gecelik paket fiyatı 279 avrodan başlıyor.

Yılın son tatilini İspanya’nın gözde şehri Barselona’da geçirmeyi planlayanlar, 31 Aralıkta yola çıkarak 3 gün boyunca kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezebilir. Bu tur, 479 avrodan satışa sunuluyor.



Tarihin, kültürün, sanatın başkenti Roma’da yeni yıla merhaba demek isteyenler 299 avroyu gözden çıkaracak. 31 Aralıkta başlayacak Roma turu, 3 gün sürüyor. Tur, 3 veya 4 yıldızlı otellerde oda-kahvaltı konaklama ile Atlasjet ile uçuş imkanı sunuyor. Roma turu 299 avrodan başlayan fiyatlarla gerçekleştirilecek.

Yılbaşında farklı bir ortamda girmek isteyenlere ise Varşova-Krakov turu öneriliyor. Bu özel tura katılan misafirler, 30 Aralık günü THY ile yola çıkıp, 3 ve 4 yıldızlı otellerde 4 gece konaklıyor. Tatilciler, 689 avroya gerçekleşecek turla, 2 gece Varşova’da, 2 gece de Krakov’da konaklama imkanı bulunuyor.

Yeni Yıla yeni başlangıçlar ve özgürlükler şehri New York’ta girmek isteyenler 28 Aralıkta başlayan ve 5 gece süren turu tercih edebilir. Delta Havayolları ile ulaşımın sağlanacağı tur, 1. sınıf otellerde oda-kahvaltı konaklama imkanı sağlıyor ve bin 299 avrodan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Londra’da tatil yapmayı düşünenler ise 31 Aralıkta başlayan ve 3 gün süren tura katılabilir. Tarifeli seferlerle hareket ederek, 3 ve 4 yıldızlı

otellerde oda kahvaltı konaklamalı gerçekleşecek turun fiyatı 599 avrodan başlıyor.

Hurma ağaçları ve otantik kent ortamıyla ünlü Fas’a doğru, 30 Aralıkta THY tarifeli seferleriyle yola çıkacak tur, 3 gün Marakeş, bir gün Kazablanka’da olmak üzere 4 gün sürecek. 4 ve 5 yıldızlı otellerde yarım pansiyon olarak gerçekleşecek tur 599 avrodan satışa sunuluyor.

-"HER KESEYE UYGUN TATİL"-

Etstur Yurt dışı Turlar Müdürü Nilüfer Müstecaplıoğlu, bu yılbaşı için Sicilya’dan New York’a kadar 14 farklı program hazırladıklarını söyledi. Yılın son gününün Perşembeye geldiğini 3 günlük bir tatil fırsatı doğduğunu vurgulayan Müstecaplıoğlu, "Bu tatili değerlendirmek isteyen misafir sayısı oldukça fazla. Yurt dışı turlarımızla bin civarında misafirimizi gezdirmeyi planlıyoruz. Sicilya, Roma, Barselona, İngiltere, Hollanda turlarımız ile vizesiz ve ılıman Fas, Tunus turlarımıza ilgi olduğunu belirtebilirim. Çeşitli ödeme kolaylıklarıyla her keseye uygun tatil seçeneğimiz bulunuyor."

-"YURT DIŞINDA YILBAŞI NEREDEYSE BEDAVA"

Prontotour Pazarlama Müdürü Sarp Özkar da yılbaşı için taleplerin geçtiğimiz yıllara göre daha hareketli olduğunu kaydetti. Daha önce yaklaşık 700 kişiyi yılbaşında seyahat ettirirken sayının bu yıl bin 500 kişiye ulaşmasını beklediklerini anlatan Özkar, şunları söyledi:

"En çok talebi, Roma, Prag, Barcelona, Moskova, Budapeşte ve Londra görüyor. Kriz nedeniyle yurt dışı tedarikçilerinden (uçak, otel, yabancı tur operatörleri ve otobüs firmaları) gibi yüzde 40’lara varan indirimler alıyoruz. Tatilciler 2009 yılında geçtiğimiz yıllara nazaran en ucuz fiyatlarla yurt dışına çıkma şansını elde ettiler.

Krizin devam etmesi nedeniyle yılbaşı döneminde yurt dışında gerek oteller gerekse uçak firmaları bazında indirimli fiyatlar uygulanmaya başlandı. Geçtiğimiz senelerde yılbaşı dönemlerinde seyahat etmek birçok kişinin hayaliyken fiyatların çok pahalı olması nedeniyle bu hayal olarak kalıyordu. Ancak bu yılbaşı diğerlerinden çok farklı."

Özkar, geçtiğimiz yıllarda İtalya tur paketlerinin 500 avronun altına inmezken bu yıl 299 avrodan satışa sunulduğunu belirterek, "İspanya 600 avro iken bu yıl 299 avrodan, Prag 499 avro civarındayken bu yıl 399 avroya satılıyor. Yurt dışında yılbaşı neredeyse bedava. Ayrıca fiyatlara vize hariç her şey dahil" diye konuştu.

