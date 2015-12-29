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    HaberlerEtkinlikYılbaşı partisine ünlü akını
    29.12.2015 - 15:45 |

    Yılbaşı partisine ünlü akını

    “Eskiyi getir 4.5G’yi götür” kampanyası ile Türkiye’yi 4.5G’ye şimdiden hazırlayacak bir dönüşüm hareketi başlatan Vodafone Türkiye ve dünyanın en büyük cihaz üreticilerinden biri olan Huawei, yeni yılı ev sahipliğini birlikte yaptıkları özel bir partiyle kutladı.

    Yılbaşı partisine ünlü akını

    Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen yılbaşı partisinde aralarında Meltem Cumbul, Mustafa Ceceli, Soner Sarıkabadayı, Feryal Gülman, Ayşe Kucuroğlu, Arzu Kaprol ve Deniz Berdan’ın da olduğu çok sayıda ünlü isim buluştu. “Geçmişten bugüne” konseptli partide Yeni Sahne’de Atiye günümüz popüler şarkılarıyla davetlileri coştururken Retro Sahne’de de Flapper Swing 1930’lara götürerek nostaljik bir hava estirdi.

    Türkiye’nin Dijital Dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone ve dünyanın en büyük cihaz üreticilerinden biri olan Huawei yeni yılı birlikte düzenledikleri özel yılbaşı partisiyle karşıladılar. Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen partiye aralarında Meltem Cumbul, Mustafa Ceceli, Soner Sarıkabadayı, Feryal Gülman, Ayşe Kucuroğlu, Arzu Kaprol ve Deniz Berdan’ın olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

    “Geçmişten bugüne” konseptinde adeta zaman yolculuğu yaşatan yılbaşı partisinde davetliler “yeni” ve “retro” olmak üzere iki farklı sahnede farklı dönemlerin müzikleriyle eğlendiler. Yeni Sahne’de genç yıldız Atiye günümüz popüler şarkılarıyla davetlileri coştururken, Retro Sahne’de de Jazz Manouche grubu Flapper Swing 1930’ların nostaljik havasıyla swing rüzgarı estirdi. DJ performansla devam eden gecede ünlüler yeni yılı erkenden kutlayarak doyasıya eğlendiler.

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