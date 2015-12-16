Yılbaşına özel The Grand Tarabya partisi

Konumu ve hizmet kalitesiyle özel günlerin de oteli The Grand Tarabya, yılbaşı için lezzet ve eğlenceyi bir arada sunan alternatifler hazırladı. Bünyesindeki restoranlar ile özel gün kutlamaları için ideal bir ortam yaratan The Grand Tarabya, yılbaşı özel menüleri ve eğlence konsepti ile yine İstanbullular’ın gözdesi olacak. Dileyenler yılbaşı için yemek ve konaklama rezervasyonlarını 1 Aralık tarihi itibariyle yaptırabilecek.

The Grand Tarabya 2016’yı konuklarıyla birlikte The Brasserie Restaurant, Limani Balık ve Diba Bar’da karşılayacak.

Tarabya Koyu’nun en özel balık restoranı Limani’de, canlı Yünan müzikleri eşliğinde yılbaşı akşamı için belirlenen 5 course’luk set menü servis edilecek. İstanbul’un en seçkin mekanlarından Limani’de limitsiz içki dahil yılbaşı menüsünün fiyatı ise kişi başı 595 TL.

Ayrıcalıklı lezzetleri, büyüleyici manzarası ve şefin özel menüsüyle öne çıkan The Brasserie, yeni yıl kutlamalarında canlı nostaljik ve güncel müzik konsepti ile konuklarını ağırlayacak. 6 course’luk set menünün servis edileceği restoranda kişi başı fiyat ise limitsiz içki dahil 545 TL.

The Grand Tarabya’nın ikinci katında Diba Bar’a gelenleri ise DJ performansı eşliğinde renkli bir gece bekliyor. 2 standart içki, 5 çeşit soğuk ve sıcak kanepe ve kruditenin servis edileceği yılbaşı gecesi için belirlenen paket fiyat kişi başı 50 Euro.

Yeni yılın ilk gününü yine Boğaz manzarası eşliğinde geçirmek isteyenler için hazırlanan brunch’ın kişi başı fiyatı ise 170 TL.

Boğaz’da muhteşem bir konuma sahip, 5 yıldızlı lüks bir otel olan The Grand Tarabya, İstanbul Atatürk Havalimanı’na yaklaşık 35 km, şehrin merkezi Taksim Meydanı’na metroyla sadece 20 dakika mesafede bulunuyor. Konuklar, Boğaz’ın en bakir noktalarından birindeki eşsiz lokasyonuyla İstanbul’un merkezlerinden uzaklaşmadan resort ortamını The Grand Tarabya’da bulabiliyorlar.

Tarih: 31 Aralık 2015

Saat: 21.00 - 04.00

Yer: Tarabya, Sarıyer - İstanbul