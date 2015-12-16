BİST99.838-0,38EURO6,36-0,57USD5,73-0,72ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikYılbaşında 80'ler 90'lar partisi
    16.12.2015 - 16:09 |

    Yılbaşında 80'ler 90'lar partisi

    Yılbaşı gecesi Cafe Marmara'da 80'ler ve 90'lar rüzgarı esecek. Dj performansı, zengin yılbaşı menüsü ve sınırsız eğlencesiyle misafirleri unutulmaz bir yılbaşı partisi bekliyor.

    Yılbaşında 80'ler 90'lar partisi

    Yılbaşı gecesi Cafe Marmara'da, 80'ler - 90’lar temalı DJ performansı ile misafirlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyoruz. Zengin gala yemeği menüsünde konuklara, ana yemek olarak kuzu tandır; yan lezzetlerde ise paçanga böreği, bohça mantısı, katmer tatlısı gibi tatlar sunuluyor. Yemek sonrasında konuklar, limitsiz yerli içki eşliğinde 80’ler ve 90’lar partisinde ağırlanıyor.Cafe Marmara’da zengin yılbaşı menüsü, limitsiz yerli içki dahil 250 TL.

    The Marmara Pera konaklamalı yılbaşı paketinde ise;

    Cafe Marmara’da limitsiz yerli içki dahil gala yemeği,

    Cafe Marmara'da 90’lar partisi,

    Ertesi gün 13:30'a kadar devam edecek doyurucu geç kahvaltı imkanı,

    Müsaitlik durumuna göre geç çıkış imkanı sunuluyor.

    The Marmara Pera Café Marmara eğlencesi, 1 gece konaklama, yeni yılda geç kahvaltı ve çok daha fazlası KDV dahil 2 kişi için yalnızca 319€.

    Tarih: 31 Aralık 2015

    Saat: 20.00 - 04.00

    Yer: The Marmara Pera Cafe,Tepebaşı - İstanbul

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber