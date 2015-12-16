Yılbaşında 80'ler 90'lar partisi

Yılbaşı gecesi Cafe Marmara'da, 80'ler - 90’lar temalı DJ performansı ile misafirlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyoruz. Zengin gala yemeği menüsünde konuklara, ana yemek olarak kuzu tandır; yan lezzetlerde ise paçanga böreği, bohça mantısı, katmer tatlısı gibi tatlar sunuluyor. Yemek sonrasında konuklar, limitsiz yerli içki eşliğinde 80’ler ve 90’lar partisinde ağırlanıyor.Cafe Marmara’da zengin yılbaşı menüsü, limitsiz yerli içki dahil 250 TL.

The Marmara Pera konaklamalı yılbaşı paketinde ise;

Cafe Marmara’da limitsiz yerli içki dahil gala yemeği,

Cafe Marmara'da 90’lar partisi,

Ertesi gün 13:30'a kadar devam edecek doyurucu geç kahvaltı imkanı,

Müsaitlik durumuna göre geç çıkış imkanı sunuluyor.

The Marmara Pera Café Marmara eğlencesi, 1 gece konaklama, yeni yılda geç kahvaltı ve çok daha fazlası KDV dahil 2 kişi için yalnızca 319€.

Tarih: 31 Aralık 2015

Saat: 20.00 - 04.00

Yer: The Marmara Pera Cafe,Tepebaşı - İstanbul