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14.11.2019 - 17:00 |

Yılbaşında birbirinden lezzetli ve eğlenceli kutlama alternatifleri

Aralık ayı boyunca konuklarına yılbaşı ruhunu yaşatacak olan Hilton İstanbul Bosphorus, yılbaşı gecesi için hazırladığı birbirinden özel programları ile yeni yıla hem eğlenceli hem de lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenleri bekliyor.

Yılbaşında birbirinden lezzetli ve eğlenceli kutlama alternatifleri

Türkiye’nin ilk uluslararası beş yıldızlı oteli Hilton İstanbul Bosphorus, birbirinden özel yılbaşı programları ile 2020 yılına lezzetli ve eğlenceli bir giriş yapmak isteyen misafirlerini bekliyor. Boğaz manzarasına hakim konumda bulunan restoranı Bosphorus Terrace ve Hilton asaletinin simgesi Balo salonunda gerçekleştireceği yılbaşı programlarıyla konuklarına eşsiz bir ziyafet yaşatacak olan Hilton İstanbul Bosphorus, 24 ve 25 Aralık günleri Bosphorus Terrace Restaurant’da gerçekleştireceği Noel kutlamalarıyla da fark yaratacak.

Noel ruhunu Bosphorus Terrace’ta yaşayın

Hilton İstanbul Bosphorus, Noel ruhunu yaşamak isteyen yerli ve yabancı misafirlerini de unutmadı. Noel’e özel dekoru ve müzikleriyle Bosphorus Terrace Restaurant’da 24 Aralık gecesi gerçekleşecek olan Noel akşam yemeği büfesinde salata çeşitlerinden yerli ve ithal peynir çeşitlerine; Türk mutfağının geleneksel mezelerinden, içinizi ısıtacak çorba çeşitlerine lezzetli başlangıçlar yer alacak. Şov istasyonunda ise hardal ve biberle kaplanmış dana kaburga ve Noel gecesinin vazgeçilmezi ağır ateşte pişmiş hindi, açık büfenin öne çıkan spesiyalleri arasında yer alacak.

25 Aralık günü yine Bosphorus Terrace Restaurant’da gerçekleşecek Noel Brunch’ı da, bu özel dönemi kutlamak isteyen misafirlerini canlı müzik eşliğinde geleneksel ve bir o kadar da özel bir brunch ile ağırlayacak. Ilık Noel pudingleri, elmalı ve balkabağı tart, kestaneli cheesecake ise açık büfenin Noel temalı tatlı seçkisinden öne çıkan lezzetler arasında yer alacak.

Balo salonunda yeni yıla ihtişamlı bir başlangıç

Hilton şeflerinin geceye özel hazırladığı “Yıldızların altında yeni yıl gala” menüsü, 2020 yılına lezzet dolu bir giriş yapmak isteyenleri bekleyecek. Şehrin en şık balo salonlarından birine sahip olan Hilton İstanbul Bosphorus’un yeni yıl balosunda ziyafet, Istakoz “Lollipop” ve Ördek Kornet ile başlayacak. Lezzet şöleni Calvados ile lezzetlendirilmiş Kaz Ciğeri Terrine ile devam edecek. Gala menüsünde ara sıcak olarak servis edilecek Dağlanmış Deniz Levreği Filetosu’na ise şampanya ve gül şerbeti eşlik edecek. Ana yemek seçiminde bu sene Siyah Trüf Mantarı ve Tatlı Patates “Croquette” ile servis edilen dana madalyonlarını tercih eden Hilton İstanbul Bosphorus, finalde Valrhona Jivara çikolata pasta, Ameretto dondurma, Balkabağı, Cevizli Gevrek ve Praline ile yeni yıla en tatlı girişi yapmanızı sağlayacak. Gala yemeğine, yılbaşı gecesine eğlence katacak Latin ezgilerinden Jazz’a, Türkçe şarkılardan popüler hit parçalara uzanan keyifli canlı müzik performansları da eşlik edecek.

Yeni yılı Bosphorus Terrace’ta Boğaz’a karşı kutlayın

Hilton İstanbul Bosphorus, Boğaz manzaralı restoranı Bosphorus Terrace’da zengin açık büfesi ve canlı müzik performansıyla misafirlerine keyifli bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlanıyor. Uzak Doğu mutfağından, yerli ve uluslararası peynir çeşitlerine; zeytinyağlılardan Anadolu mutfağının en sevilen lezzetlerine geniş bir seçkinin yer alacağı yılbaşı büfesinde, şov sunum istasyonlarında tuzda levrek, ağır ateşte pişmiş hindi ve geleneksel lezzetlerden döner kebap yer alırken; ana yemekler arasında kuzu pirzola, dana madalyon mantar ragu, somon “levenghi, ricotta ravioli” gibi çok özel lezzetler bulunacak. Çikolata şelalesi, çilek tiramisu, pana cotta, kestaneli pasta ve creme brulee ise açık büfenin baş döndüren tatlı çeşitlerinden sadece bir kaçı olacak. Sevdikleriyle birlikte nezih ve eğlenceli bir ortamda yeni yılı kutlamak isteyenler için en ideal seçeneklerden biri olan mekan, eşsiz boğaz manzarasıyla da misafirlerini büyüleyecek.

Bosphorus Terrace, yeni yılın ilk gününü keyifli bir brunch ile taçlandırmak isteyenleri de unutmadı. Birbirinden lezzetli soğuk aperatiflerden salata istasyonuna, Asya mutfağından ızgara et çeşitlerine farklı damak zevklerine hitap eden ziyafet dolu yeni yıl brunch’ı, çocuklara özel lezzet köşesiyle de minik misafirlerin beğenisini kazanacak.

Alternatif kutlamaların adresi Veranda Terrace Bar

Alternatif kutlamalar için Hilton İstanbul Bosphorus’taki alternatif eğlencenin adresi ise Veranda Terrace Bar olacak. Bir adet yerli içeceğin dahil olduğu yılbaşı kutlaması paketi alternatifi sunan Veranda Terrace Bar, arzu eden misafirler için A la Carte menüsünden servis de yapacak. Canlı perküsyon şov ve DJ performans eşliğinde, Boğazın ve otelin bahçelerinin harika manzarasına karşı kutlayacağınız yılbaşı unutulmazlar arasındaki yerini alacak.

Yılbaşı sihrini uzun uzun yaşamak isteyenler için konaklama paketi

Hilton İstanbul Bosphorus, yeni yıla sihirli bir giriş yapmak isteyenler için bir de yılbaşı konaklama paketi sunuyor. Misafirlerin tercihine göre Bosphorus Terrace Restaurant ya da Balo salonundaki yeni yıl yemeği, 31 Aralık gecesi Hilton’da konaklama ayrıcalığı ve yeni yılın ilk günü Bosphorus Terrace Restaurant’ta düzenlenecek yeni yıl brunch’ının dahil olduğu paket yeni yıl coşkusunu uzun uzun yaşamak isteyen misafirleri bekliyor.

 

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