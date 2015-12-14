Yılbaşında canlı müzik için Park Bosphorus Hotel

Gecede geniş repertuarıyla sahne alacak olan Nihan Akın, Gümüşsuyu Restaurant’ta misafirlerine benzersiz bir müzik ziyafeti verirken, restoranın ödüllü şefleri tarafından hazırlanan yılbaşı ‘Gala Yemeği’, konuklara unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatacak.

Park Bosphorus Hotel’in özenle hazırladığı yılbaşı programı, Gümüşsuyu Restaurant da tadına doyulmaz bir ‘Gala Yemeği’ ile başlayacak. Yemeği gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Nihan Akın’ın büyüleyici sesi renklendirecek. Gümüşsuyu Restaurant, minik misafirleri içinde açık büfe de birbirinden özel lezzetler hazırlıyor. Ayrıca gece boyunca bir palyaço da çocuk misafirlere eşlik edecek. Gecenin sonunda dileyen misafirler, Park Bosphorus Hotel’in bahçe ve şehir manzaralı lüks odalarında konaklayabilecek.

Park Bosphorus Hotel, tüm bunların yanı sıra hazırladığı özel yılbaşı programında minik misafirlerini de unutmadı. 1 Aralık’tan itibaren Noel Baba, hediyeleri ile oteldeki çocuklara yeni yıl sevincini yaşatmaya başlıyor.

Şölen Tadında Yılbaşı Yemeği

Gümüşsuyu Restaurant’ın birbirinden enfes tatlı buluşturan özel Yılbaşı Menüsü’nde; Yılbaşına özel kabuklu deniz ürünleri kombinasyonu; elmalı alaska yengeç salatası, lime ve bergamot ile marine edilmiş ıstakoz, tavada kızartılmış deniz tarağı, kinoa salatası eşliğinde servis edilecek. Lezzet şöleninin devamında ise zencefilli bal kabak çorbası’nın ardından ördek timball, ördekli baklava kesesi, portakallı kendi sosu ile servis edilirken, mandalina ve nane sorbe ile lezzet yolculuğu devam edecek.

Menüdeki sıcak lezzetlerde; taze baharatlı organik hindi sarma, tereyağlı kestaneli pilav, brüksel lahana kreması, yıldız kök sebze, yaban mersini ve hindi sos ile veya dana madalyon; patlıcanlı gnocchi, dağ mantarları yahnisi, domates reçeli ve füme demi-glace sos eşliğinde tercih edilebilecek.

Deneyenlerin aklını başından alacak bu eşsiz damak ziyafetinin ardından unutulmaz bir final için tatlı olarak; çikolata zarf içerisinde kestaneli mousse, lebkuchen dondurma ve orman meyveleri sosu ile birlikte servis edilecek.