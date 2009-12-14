Yılbaşı hediye çekilişleri kabuslarına giren, “bu sene ne alsam” sorularıyla boğuşan ve bu zorlu görevi hep son ana bırakanlardan mısınız? Yılbaşı hediye seçimlerini “çift yıllarda mug, tek yıllarda çerçeve” olarak formüle etmeye başlayanlara güzel bir haber: Artık ailenize, sevdiklerinize, dostlarınıza “eğlence” hediye edebilirsiniz.



Artık yılbaşında “kime ne hediye alsam” stresine son! Yeni yıla girerken herkesi mutlu edecek, her zevke uygun bir oyun mutlaka var. Üstelik yılbaşına özel % 25’e varan süper indirimlerle…



İşte sevdiklerine eğlence hediye etmek isteyenlere ve yılbaşı gecesinde eğlencenin tadına oyun oynayarak varmak isteyenlere birkaç alternatif:



Tabu yeni 1000 kelime:

En çok satan kutu oyunları arasında yer alan Tabu, eski kelimelerden sıkılanlara sunduğu yepyeni 1000 kelime ile Tabu diyaloglarına yenilerini eklemeye devam ediyor…



Tabu XL :

Klasik oyunun yanısıra çizerek, Tabu kuklasıyla ve en fazla 15 kelime kullanarak oynayacağınız Tabu XL ile oyun partileri çok eğlenceli geçecek.



Trivial Pursuit:

Hayatta ne işime yarayacak dediğiniz, okuldayken öğrenmemek için direndiğiniz hatta bildiğinizi bile bilmediğiniz şeyler sizi eğlendirmek için bu oyunda toplandı. Dünyanın en sevilen genel Kültür oyunu Trivial Pursuit, 6 farklı kategoride tam 2400 sorusuyla yetişkin oyunlarının yıldızlarından…



Monopoly City :

İşte Monopoly tutkunlarının ustalıklarını sonuna kadar zorlayacak Monopoly City. Artık oyun alanının ortasında üç boyutlu emlak krallığı kurabilecek; fabrikalar, stadyumlar ve birçok yapıya sahip olabileceksiniz.



Jenga :

Heyecanlı denge oyunu Jenga’da kule yükseldikçe eğlence de artıyor. Aman dikkat! En ufak bir yanlış hareket tüm kuleyi devirebilir.



Upwords:

Dünyanın üç boyutlu tek kelime oyunu Upwords’te harfler sadece yan yana değil, üst üste de dizilebiliyor.



Pictureka:

Bağımlılık yaratan bir resim avına hazır mısınız? Kartlardaki nesneleri en önce ve en hızlı bulan oyunu kazanıyor. Dikkatinizi toplayın ve Pictureka’nın eğlenceli dünyasında kaybolun.