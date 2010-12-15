Yılbaşı'nda üç dev isim!

Kıbrıs’ın ilk Premium oteli Cratos’un seçkin konukları 31 Aralık Cuma gecesi yine bir ilki yaşayacaklar ve 2011 yılına Süperstar Ajda Pekkan ile Megastar Tarkan’ın düeti ile merhaba diyecekler. Süperstar’ın yeni albümünde birlikte düet yaptığı Megastar Tarkan ile ilk kez aynı sahneyi paylaşacağı Cratos Premium’da gerçekleşecek olan konser yeni yılın ilk dakikalarında başlayacak ve devlerin düeti tam 4 saat sürecek.

MUHTEŞEM GECEYE SÜRPRİZ KIYAFET



Ajda Pekkan’ın yılbaşı akşamı gerçekleştireceği muhteşem Tarkan düetinde yine Nur Yerlitaş imzalı sürpriz bir kıyafet giyecek. Süperstar sahne kıyafetini bir sır gibi saklarken özel dansçıları için de yeni kostümler hazırlatıyor…

CRATOS PREMİUM’UN DİĞER YILDIZI SERDAR ORTAÇ



Serdar Ortaç’sız özel gün geçirmeyen Cratos Premium beste fabrikatörüne özel bir sürpriz hazırladı. 1 Ocak gecesi yeni yılın ilk sanatçısı olarak Cratos’ta sahne alacak olan Serdar Ortaç için hazırlanan sürpriz sır gibi saklanıyor.

Geçtiğimiz Bayramda Serdar Ortaç-Orhan Gencebay düeti ile tarihe tanıklık eden Cratos Premium konukları bu seferde ilk defa 3 devi birden aynı sahnede izlemiş olacaklar…



2011’İN İLK’LERİ CRATOS’TA YAŞANIR



Açılışından itibaren konuklarına ilk’leri yaşatan Cratos Premium, 48 saat sürecek olan benzersiz Yılbaşı programı için Küba’dan dansçılar getirirken; Rus revüleri, Salsa gösterileri, dansözlerle fasıl eğlenceleri ile dopdolu ve benzersiz bir program hazırladı. İlk yeni yılını kutlayacak olan Cratos Premium yeni yıl süslemelerini Paris’ten özel olarak getirtilen ekibe yaptırıyor…