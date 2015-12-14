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    HaberlerEtkinlikYılbaşını Boğaz manzarasıyla karşılayın
    14.12.2015 - 14:07 |

    Yılbaşını Boğaz manzarasıyla karşılayın

    Yeni yılı Boğaz manzarasıyla karşılamak isteyenler Radisson Blu Bosphorus Hotel’e!

    Yılbaşını Boğaz manzarasıyla karşılayın

    İstanbul’un Boğaz’a en hakim semti Ortaköy’de bulunan Radisson Blu Bosphorus Hotel, yeni yılı Boğaz’da karşılamak isteyen misafirlerine birbirinden özel programlarla unutulmaz bir gece yaşatıyor. Starboard Restaurant, Pupa Terrace ve Cruise Lounge and Bar’daki organizasyonlar 2016’nın ilk saatlerini unutulmaz kılacak.

    İstanbul’un Boğaz’a en hakim noktasında bulunan Radisson Blu Bosphorus Hotel’de eğlence dolu, unutulmaz anlara imza atacağınız bir yılbaşı gecesi sizleri bekliyor.

    Starboard Restaurant’da birbirinden lezzetli tariflerle hazırlanmış yeni yıl yemeği ve DJ setiyle eğlenmeye şimdiden hazır olun! Salonda bir kadeh şampanyayla karşılanacak olan konuklar, limitsiz yerli içki ile geceye devam edecek. Eğlence Cruise Lounge’da geç saatlere kadar devam edecek.

    0-6 yaş arası çocuklara ücretsiz, 6-12 yaş arası çocuklara %50 indirimli olan organizasyon kişi başı 225 TL.

    Pupa Terrace’da geçmişten geleceğe

    Pupa Terrace’da ise geçmişten günümüze yerli ve yabancı şarkıları yorumlayan Tayla Koray grubunun canlı performansı olacak. Set menünün yanında sınırsız yerli içki sunulan organizasyon kişi başı 375 TL.

    Radisson Blu Bosphorus Hotel’in konukları 2016'yı büyüleyici Boğaz manzarası eşliğinde sıcak ve nezih bir ortamda karşılayacak.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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