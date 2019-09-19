Yıldız Öz Samaha'dan aşure tarifi

Paylaşarak çoğalan ve damaklarda adeta bir lezzet şöleni yaratan aşure, nohut, buğday, nar gibi kuru meyve ve bakliyatların mucizevi birleşimiyle orta çıkan bir tatlı. Aşurede bulunan besinlerin beden ve zihin yorgunluklarına iyi geldiği gibi, cilt dokularını yenilediği ve aynı zamanda kanı temizlediği biliniyor. Faydaları saymakla bitmeyen aşure, paylaşmanın unutulan ruhunu ve güzelliğini tekrar hatırlatıyor. Ancak herkes tarafından sabırsızlıkla beklenen bu nazlı tatlı hakkında bilinmesi gereken bazı bilgiler var.

Aşure tarifi

Malzemeler:

-4 su bardağı dövme buğday

-2 su bardağı kuru fasulye

-3 su bardağı nohut

-Yarım çay bardağı kalın bulgur

-Yarım çay bardağı pirinç

-4 su bardağı şeker

-1 su bardağı kara üzüm

-1 su bardağı sarı üzüm

-1,5 su bardağı kuru incir

-10 adet hurma

-1,5 su bardağı kuru kayısı

-1 su bardağı Antep fıstık içi

-1,5 su bardağı çiğ badem

-1 adet soyulmuş portakal kabuğu

-1 su bardağı ılık süt

-2 paket vanilya



Üzeri için:

-1 su bardağı fındık,

-Yarım çay bardağı çam fıstığı,

-Yarım çay bardağı kuş üzümü,

-1 adet nar,

-Tarçın,

-Toz Antep fıstığı.

Aşure için ilk adım baklagiller

Aşure yapımında en önemli noktayı bakliyatları ıslatmak oluşturuyor. Geceden buğdaylara, üstünü geçecek kadar su ekleyin ve 15 dakika kadar kaynatın. Daha sonra buğdayların güzelce şişmesi için suyun içinde sabaha kadar bekletin. Aynı gece, aynı işlemi nohut ve kuru fasulyelere de uygulayın. Bu şekilde aşure için ilk adımı tamamlamış oldunuz.

Aşurenin meyvelerle renklendirilmesi

Ertesi gün hazırlanan buğdayları aşure tenceresine alın. Üzerine pirinci, bulguru, nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin. Daha sonra tencereye baklagillerin üzerini geçecek kadar su ilave edin ve yarım saat kadar pişmeye bırakın. Diğer yanda küp küp doğradığınız kuru incir, kuru kayısı, hurma, sarı üzüm, siyah üzüm, çiğ badem ve portakalı sırayla ayrı ayrı haşlayın. Bu malzemelerin birbirinden ayrı şekilde haşlanması önemlidir. İpucu: Aşurenin güzel bir renge sahip olması için haşlanan çiğ bademlerin kabuklarını soyun. Portakalın aşureye acı bir tat vermemesi içinse haşlarken suyunu en az üç kez değiştirin.

Aşurenin kıvamı nasıl olmalı?

Aşurenin kıvamı ne sıvı, ne de katı olmalıdır. Her aşure tarifinde zorlanılan en önemli nokta, bakliyatların ayrı ayrı haşlanmasına rağmen her birinin sıvıları farklı emme ve şişme oranına sahip olmasıdır. Aşurenin soğuduktan sonra katılaşmaması için ocaktan alınma zamanının iyi hesaplanması gerekir. Buğdayın renklendirdiği aşurenin, koyu bir renge sahip olması sizi endişelendirmesin. Rengini pişirme esnasında süt ve pirinçle açabilirsiniz.

Aşureye son dokunuşlar

Pişen aşureye ılık sütü ilave ettikten sonra vanilyayı da ekleyerek karıştırmaya devam edin. Aşurenizin kesilmemesi için sütü ılık kullanmaya dikkat edin. Son olarak damak tadınıza uygun oranda şekeri de katıp, aşureyi 10 dakika kadar daha karıştırarak pişirin ve kıvamını aldığında altını kapatın. Lezzeti açısından şekerin en son eklenmesi önemli.

Sıra süslemede

Aşurenin yapımı ne kadar zorsa süslemesi de bir o kadar zevkli olur. Buğdayın rengini alan aşureyi renkli meyvelerle süslemek hem görüntüsünü hem de lezzetini zenginleştirecektir. Meyvelerin ve kuru yemişlerin renkli ve canlı tonlarda olması ise aşurenin kontrastını artırarak daha göz alıcı olmasını sağlar. Kaselere böldüğünüz aşurenin üzerine zevkinize göre önceden kavrulmuş fındık, tarçın, Antep fıstığı, kuş üzümü, çam fıstığı ve narı da ekleyip servise hazır hale getirebilirsiniz.