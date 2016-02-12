Yıldızlar %100 Açık Sahne'de

19 Şubat Cuma Günü; müzik sektörünün önde gelen isimlerinden Gazeteci Tolga Akyıldız, garajistanbul’da gerçekleştireceği “%100 Açık Sahne” etkinliğinde 9’uncu kez ünlü isimleri ağırlıyor.



%100 Açık Sahne’de bu kez Türkçe rock’ın divası Şebnem Ferah; yeni albümüyle geçtiğimiz yılın en iyileri arasında gösterilen Feridun Düzağaç; dizi müziklerinin aranan ismi Aydilge; uzun süredir özlemekte olduğumuz Aslı Gökyokuş; “Estarabim” yorumu ve “Rüya” ile efsane olmuş Ünlü; aramızdan ayrılışının 12’inci yılında Cem Karaca’nın oğlu ve Moğollar grubunun solisti Emrah Karaca’nın başını çektiği Karaca Project; son albümünde yorumladığı özel parçalarıyla Şenay Lambaoğlu; bir dönem “Kuşu Kalkmaz” adlı parçasıyla dikkat çeken ve yeni projesiyle Sultana; Mavi Sakal solistliğinin yanı sıra kendi şarkılarıyla da ses getiren Genç Osman Yavaş; hem sahne performansları hem de albümleriyle adından söz ettiren Özge Fışkın gibi önemli isimler yer alıyor.

%100 Açık Sahne'yi yeni isimlere ve geceye katılımlarıyla onlara görünürlük sağlayan ünlü grup ve müzisyenlere açan Tolga Akyıldız konuklarına yine unutulmaz bir müzik gecesi yaşatacak.

Siyah ve In Hoodies’in %100 Açık Sahne’ye özel performanslarını izlemek ve 9’uncu kez “müzik birleştirir” demek için garajistanbul’da buluşalım.