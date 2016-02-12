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    HaberlerEtkinlikYıldızlar %100 Açık Sahne'de
    12.02.2016 - 16:40 |

    Yıldızlar %100 Açık Sahne'de

    Tolga Akyıldız'la %100 Açık Sahne"de yıldızlar geçidi yaşanacak. Şebnem Ferah, Feridun Düzağaç ve Aydilge gibi ünlü isimler garajistanbul’da sahne alacak.

    Yıldızlar %100 Açık Sahne'de

    19 Şubat Cuma Günü; müzik sektörünün önde gelen isimlerinden Gazeteci Tolga Akyıldız, garajistanbul’da gerçekleştireceği “%100 Açık Sahne” etkinliğinde 9’uncu kez ünlü isimleri ağırlıyor.

    %100 Açık Sahne’de bu kez Türkçe rock’ın divası Şebnem Ferah; yeni albümüyle geçtiğimiz yılın en iyileri arasında gösterilen Feridun Düzağaç; dizi müziklerinin aranan ismi Aydilge; uzun süredir özlemekte olduğumuz Aslı Gökyokuş; “Estarabim” yorumu ve “Rüya” ile efsane olmuş Ünlü; aramızdan ayrılışının 12’inci yılında Cem Karaca’nın oğlu ve Moğollar grubunun solisti Emrah Karaca’nın başını çektiği Karaca Project; son albümünde yorumladığı özel parçalarıyla Şenay Lambaoğlu; bir dönem “Kuşu Kalkmaz” adlı parçasıyla dikkat çeken ve yeni projesiyle Sultana; Mavi Sakal solistliğinin yanı sıra kendi şarkılarıyla da ses getiren Genç Osman Yavaş; hem sahne performansları hem de albümleriyle adından söz ettiren Özge Fışkın gibi önemli isimler yer alıyor.

    %100 Açık Sahne'yi yeni isimlere ve geceye katılımlarıyla onlara görünürlük sağlayan ünlü grup ve müzisyenlere açan Tolga Akyıldız konuklarına yine unutulmaz bir müzik gecesi yaşatacak.

    Siyah ve In Hoodies’in %100 Açık Sahne’ye özel performanslarını izlemek ve 9’uncu kez “müzik birleştirir” demek için garajistanbul’da buluşalım.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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