Yıldızlar eylülde İstinyePark’ta!

Eylül ayı boyunca birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı İstinyePark Tunes of September’, 4 Eylül’de ‘Glamour Girl’ şarkısıyla tüm dünyada büyük ilgi gören Avusturyalı şarkıcı Louie Austen konseri ile başlayacak. Açıkhavada müzik keyfi yaşatacak konser dizisinde, dünyaca ünlü Grammy adayı kontrtenor Edson Cordeiro 11 Eylül’de, sıradışı caz performanslarıyla tanınan Sarah Ferri 18 Eylül’de, İngilizlerin dünyaya kazandırdığı yeni caz yıldızı Zara McFarlane ise 25 Eylül’de müzik severlerle İstinyePark’ta bir araya gelecek. Sonbaharı iyi müzikle karşılamak isteyenler, Eylül ayı boyunca her Çarşamba İstinyePark’ta buluşacak.

İstinyePark misafirlerine sunduğu birbirinden güzel etkinliklere bir yenisini ekliyor. İstanbul’un Eylül akşamlarını açıkhavada müzik keyfiyle daha da güzelleştirecek olan ‘İstinyePark Tunes of September’ın ilk konseri, geçtiğimiz yaz ‘Glamour Girl’ şarkısıyla tüm dünyada büyük ses getiren Avusturyalı şarkıcı Louie Austen olacak. 4 Eylül Çarşamba akşamı İstinyePark ziyaretçilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak olan Austen; şarkıcılığın yanı sıra piyanist, akordeoncu, oyuncu ve gitarist ama kendisini akordeoncu ve caz yorumcusu olarak tanımlıyor.

Glamour Girl’ün dünyaca ünlü şarkıcısı İstinyePark’ta!

Bugüne kadar dünyanın değişik yerlerinde sayısız konser veren ve pek çok albüm projesine imza atan Austen, geçen yaz dünyada ve Türkiye’de geniş kitlelere ulaşan Glamour Girl şarkısıyla kariyerinin zirvesine çıktı. Austen, İstinyePark Tunes of September’da bu kez bambaşka bir konsept ve yeni şarkılarıyla İstanbullu müzik severlerle buluşacak. ‘İstinyePark Tunes of September’ kapsamında 11 Eylül’de gerçekleşecek ikinci konserde ise dünyaca ünlü Grammy adayı Brezilyalı sanatçı Edson Cordeiro sahnede olacak. Kadın sesiyle şarkı söyleyebilen eşsiz kontrtenor, repertuarındaki şarkılarla dinleyenleri büyülemekle kalmıyor, aynı zamanda sahnede yaptığı benzersiz şovlarla da dinleyiciyle mükemmel bir bağ kuruyor.

Kadın sesiyle şarkı söyleyebilen ‘dünyanın sekizinci harikasi’

Eklektik repertuarı ve sahne performansıyla dünyanın dört bir yanında izleyenleri kendine hayran bırakan Cordeiro; Brezilya samba ve bosa novadan, flamenko caz, disco ve operaya kadar pek çok farklı türde müziği pop tavrında dinleyiciyle buluşturuyor. Yakın zamanda Alman basını tarafından 4 oktavlık benzersiz sesiyle "dünyanın sekizinci harikası" ilan edilen Cordeiro, dünyanın pek çok yerinde verdiği konserler ve katıldığı festivallerle geniş kitlelere ulaştı. Cordeiro gösterisinde Billie Holiday, Amalia Rodrigues, Edith Piaf ve Madonna gibi ilham aldığı kadın sanatçılardan esinlendiği performansıyla izleyicilerine unutamayacakları eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

MasterCard’ın sponsorlarından olduğu Tunes of September’ın üçüncü konserinde 18 Eylül’de sahne alacak Sarah Ferri, tüm dünyada etkileyici sesi ve benzersiz canlı performansları ile ün yapmış bir isim. Özgün şarkılarında caz, swing bossa nova etkilerini hissettiren Ferri’nin müziği, kanındaki ateşli bileşimi yansıtıyor. 'Gizemli Kuzey' karakterini Belçikalı annesinden, 'Ateşli Güney' karakterini ise İtalyan babasından alan Ferri’nin müziğine de yansıyan bu kontrast, yetmişli yılların ruhunu taşıyan müziğini de etkiliyor.

Tunes of September’ın kapanış konserini ise caz dünyasının son yıllardaki en genç ve dikkat çekici isimlerinin başında gelen İngiliz şarkıcı Zara McFarlane verecek. 25 Eylül’de İstinyePark misafirleriyle buluşacak olan ünlü şarkıcı; Denys Baptiste, Orphy Robinson, Soweto Kinch ve Jazz Jamaika gibi ünlü caz müzisyenleriyle çalışarak kariyerinde üst noktalara tırmandı. McFarlane ayrıca dünyaca ünlü DJ ve müzik yapımcısı Gilles Peterson ile yaptığı albüm ile de tüm dünyadaki caz severlerin yakından takip ettiği bir isim haline geldi.

Eylül ayında her Çarşamba, haftasonu coşkusu İstinyePark’ta!

Dünyaca ünlü şanatçıların performansları eşliğinde açıkhavada müzik dinleyerek haftasonu coşkusu yaşayacağınız; neşeli, rahat ve eğlenceli vakit geçireceğiniz Tunes of September için İstinyePark’ın Facebook sayfası üzerinden yapılacak yarışmaları kazanan şanslı ziyaretçileri, konser günü İstinyePark’ta sürprizler bekliyor olacak. Konserler öncesinde ve sonrasında Power FM Dj’lerinin müzikleriyle renklenecek olan, yazın son günlerinin enerjisini daha da güçlü hissedeceğiniz müzik performanslarıyla Eylül ayı boyunca her Çarşamba İstinyePark Markalar Sokağı’nda müzik severlerle buluşacak Tunes of September, dünyaca ünlü yıldızları ağırlamaya devam edecek.