Yıldızlar ve ilkler 12. sezonunda yine İş Sanat’ta

Klasikten caza, danstan çocuk etkinliklerine, şiir dinletilerinden dünya müziğine günümüzün başarılı sanatçıları ve ülkemize ilk kez konuk olacak dünyaca ünlü yıldızlar 12. sezonunda yine İş Sanat’ta.



12. sezonunu 25 Ekim’de açacak olan İş Sanat, yeni sezonda klasikten caza, danstan çocuk oyunlarına, dünya müziğinden şiir dinletilerine uzanan kırk dokuz etkinlikle sanatseverleri buluşturacak.Julia Fischer, Vilde Frang, Sergio Tiempo ve Souad Massi, Türk sanatseverler ile ilk kez İş Sanat’ta buluşacak.

İş Sanat 25 Ekim Salı günü sezonunu ülkemizin önde gelen orkestralarından Borusan Istanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ile açacak. Şef Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, ünü Türkiye sınırlarını aşan ve yakın zamanda Seattle Senfoni Orkestrası baş çellistliği görevini üstlenen Efe Baltacıgil’e eşlik edecek.Yeni sezonda 17 klasik müzik, 7 dünya müziği, 6 geleneksel müzik, 5 caz müziği, 3 dans gösterisi, 5 şiir dinletisi ve 6 çocuk gösterisi ile sanatseverleri ağırlayacaklarını belirten İş Sanat Yönetmeni Meriç Soylu; “Bu yıl sezonumuzu Kasım başı yerine Ekim sonunda açıyoruz. Bu sezonda yine ülkemizin önde gelen sanatçılarını ve dünya yıldızlarını ağırlayacağız ve programımızda İş Sanat için özel oluşturulmuş projelere yer vereceğiz” dedi.

Kendi paketlerinizi oluşturun, indirimlerden yararlanın!



İş Sanat’ın Ekim-Kasım ayı etkinlikleri ve “Klasik, Caz, Dans” broşüründe yer alan toplam 21 etkinliğin biletleri öncelikli olarak 22 Eylül’de satışa çıkıyor. İş Sanat, bu sene de geçtiğimiz senelerde olduğu gibi sezonun tüm klasik müzik, caz konserleri ve dans gösterilerini indirimli olarak satışa sunuyor, ayrıca izleyicilerin paketlerini kendilerinin oluşturmalarına imkân sağlıyor. 5 etkinliğe bilet alan izleyiciler için %10, 10 etkinliğe bilet alan izleyiciler için %15, 15 etkinliğe bilet alan izleyiciler için %20 indirim imkânı sağlanıyor.

Öğrenciler için özel fiyat

İş Sanat bir yenilik olarak bu sezon öğrenciler için her konserde konserin fiyatı ne olursa olsun değişmeyecek olan bir öğrenci bileti kategorisi yarattı. Öğrenciler için sınırlı sayıda indirimli bilet İş Sanat Ana Gişe'de satışa sunulacak.Türk sanatseverlerle ilk kez buluşacak isimler Konuk ettiği isimler ile sanatseverleri her zaman şaşırtmayı başaran İş Sanat, Julia Fischer, Vilde Frang, Sergio Tiempo ve Souad Massi’nin Türkiye’deki ilk performanslarının da ev sahipliğini yapacak.



Klasik müziğin yıldızları

İş Sanat klasik müziğin başarılı sanatçılarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu sezon günümüzün en karizmatik şeflerinden Valery Gergiev yönetiminde gelecek olan Mariinsky Tiyatrosu Senfoni Orkestrası’nın vereceği konser sezona damgasını vuracak. Moskova Virtüözleri, Academy of St Martin in the Fields gibi bir çok ünlü oda orkestrası piyanist Andrei Gavrilov’dan çellist Mischa Maisky’ye kemancı Guiliano Carmignola’dan, trompetçi Alison Balsom’a bir çok ünlü sanatçıya eşlik edecek. Diğer bir ünlü, çellist Sol Gabetta ve kardeşi Andrés Gabetta’nın barok topluluğu Capella Gabetta da İş Sanat’ın konukları arasında.



Modern dansın Picasso’su iki muhteşem gösteriyle İş Sanat’ta



Dünyaca ünlü Martha Graham Dans Topluluğu İş Sanat’a ilk kez konuk oluyor. Martha Graham’in 1926 yılında kurduğu topluluk, Amerika’nın en eski ve köklü dans topluluğu olma özelliğini taşıyor. Dansa getirdiği yenilikler ve büyük etkilerinden dolayı “dansın Picasso’su” olarak anılan Graham, modern dansın hareket terminolojisini genişletmesiyle de tanınıyor. Bugün Martha Graham’in öğretileri doğrultusunda yoluna devam eden topluluk, çağdaş dans sanatı platformunu genişletmek ve bu alanın takipçilerine daha çok ulaşabilmek için aktif olarak çalışıyor.



Cazın ustaları



İş Sanat, bu sezon da caz konserlerindeki iddiasını sürdürüyor. Cazın efsaneleşmiş isimleri İş Sanat’a konuk oluyor. İki Grammy ödüllü, A.B.D. Başkanı Barrack Obama tarafından kendisine “Medal of Arts”a layık görülmüş tenor saksafonun 82 yaşındaki efsane ismi Sonny Rollins, kendine has tonu duyulduğunda tanınan ender müzisyenlerden biri. Brad Mehldau, Gonzalo Rubalcaba, WDR Köln Radyosu Big Band sezonun konukları arasında.

İçimizi kaynatacak kıpır kıpır melodiler



İş Sanat bu sezonki programında dünya müziğinin kıvrak ve eğlenceli melodilerine ev sahipliği yapacak. Dünya müziği programı kapsamında Paco De Lucia İstanbullu müzikseverler ile bir araya gelecek. Flamenkonun yaşayan efsanesi haline gelen sanatçı, Joaquin Rodrigo'nun aynı isimli gitar konçertosunu oldukça ritmik ve kendine has stiliyle yorumladı ve klasik müzikle flamenko arasında köprüler kurmayı başardı.Dünya müziği programının ilgi çekecek ve hafızalarda yer bırakacak gruplarından biri elektronik Balkan müziği performansları ile beğeni toplayan Imam Baildi. Altı müzisyen ve bir solist, toplam yedi kişiden oluşan Imam Baildi, büyüdükleri toprakların eski ezgilerini modern kulüp tonunda yorumlaması ve sahne performanslarında hep farklı bir vokalistle çalışması ile dikkat çeken bir grup.

Türkiye’nin yıldızları da İş Sanat’ta



İş Sanat çok özel bir projeye imza atacak. Dünyaca ünlü Amerikalı caz ve dünya müziği gitaristi Al Di Meola, ünü Türkiye’nin sınırlarını aşan Zülfü Livaneli’nin 40. sanat yılını kuartetiyle birlikte muhteşem bir konserle onurlandıracak. Dünya müziğini caz ile harmanlayan çalışmalarıyla bir öncü olan Di Meola İş Sanat konserinde kendine özgün aranjmanlarıyla Livaneli’nin en sevilen bestelerine de yer verecek. Mor ve Ötesi, MFÖ, Arif Sağ ile Erdal Erzincan ve Tolga Sağ, Aşkın Nur Yengi ve Şevval Sam İş Sanat için özel olarak hazırladıkları projelerle programda yer alacaklar.

İş Sanat’ta Çocuklar için Notada Yazmayanlar ve bir yeni çocuk müzikali



İş Sanat’ın çocuklara klasik müziği tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçladığı, çok sevilen ve ilgi gören, oyuncu Memet Ali Alibora ve piyanist Emir Gamsızoğlu projesi Çocuklar için Notada Yazmayanlar bu sezonda da devam edecek.Yeni yılda Işıl Kasapoğlu’nun yönetiminde yeni bir çocuk müzikali, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in İş Sanat’ta izlenebileceğini müjdeleyebiliriz.