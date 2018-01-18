BİST99.838-0,38EURO6,36-0,57USD5,73-0,72ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikYılın en iyi illüzyonisti İstanbul'da
    18.01.2018 - 13:56 |

    Yılın en iyi illüzyonisti İstanbul'da

    Sömestre’ de ailecek izlenecek gösteri 20 Ocak’ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde başlıyor.

    Yılın en iyi illüzyonisti İstanbul'da

    Benzersiz show Magic Dreams ile düşler dünyasını keşfetmeye hazır mısınız?

    Sihirbazlık dünyasının Oscar’a eşdeğer Merlin Ödüllerinden “Dünya’da yılın en iyi illüzyonisti” ödülünü alan illüzyonist Lee Alex “Magic Dreams” showu ile 20 Ocak’tan itibaren sömestr tatili süresince İstanbul Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde olacak.

    Dünyaca ünlü illüzyonistin bugüne kadar, 4 kıtada, Amerika’dan Çin’e, Avustralya’dan Singapur’a kadar 25 ülkede 500.000 seyirciyle buluşan gösterisi; uçan, kaybolan, ışınlanan karakterleriyle, izleyicilere inanılmaz bir sömestr tatili yaşatacak.

    İllüzyonist Lee Alex, gösterisinde bir araya getirdiği müzik, dans ve tiyatral kurguyu muhteşem bir show ile sahneye taşıyor. Rengarenk kostümlerle zenginleşen ve seyirciyi tüm duygularıyla içine alan bir eğlence sunan gösteri, düşler dünyasının kapılarını aralamaya davet ediyor.
    Her yaştan izleyicinin keyifle izleyeceği ‘Magic Dreams’ tüm dünyanın konuştuğu uçuş gösterisiyle dikkat çekiyor. Ünlü illüzyonistin sır dolu dünyasına yapılan keşif yolculuğunda ise kendisine hayran bırakacak dans grubu eşlik ediyor.

    Yenilenen gösteri, etkileyici kurgusu ve muhteşem Lee Alex performansı ile İstanbullularla buluşmak için gün sayıyor. 20 Ocak 2018 tarihinden itibaren Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek gösterinin biletleri Biletix’de…

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Spor salonunda kan davası cinayeti!

    Sıradaki Haber