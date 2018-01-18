Yılın en iyi illüzyonisti İstanbul'da

Benzersiz show Magic Dreams ile düşler dünyasını keşfetmeye hazır mısınız?

Sihirbazlık dünyasının Oscar’a eşdeğer Merlin Ödüllerinden “Dünya’da yılın en iyi illüzyonisti” ödülünü alan illüzyonist Lee Alex “Magic Dreams” showu ile 20 Ocak’tan itibaren sömestr tatili süresince İstanbul Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde olacak.

Dünyaca ünlü illüzyonistin bugüne kadar, 4 kıtada, Amerika’dan Çin’e, Avustralya’dan Singapur’a kadar 25 ülkede 500.000 seyirciyle buluşan gösterisi; uçan, kaybolan, ışınlanan karakterleriyle, izleyicilere inanılmaz bir sömestr tatili yaşatacak.

İllüzyonist Lee Alex, gösterisinde bir araya getirdiği müzik, dans ve tiyatral kurguyu muhteşem bir show ile sahneye taşıyor. Rengarenk kostümlerle zenginleşen ve seyirciyi tüm duygularıyla içine alan bir eğlence sunan gösteri, düşler dünyasının kapılarını aralamaya davet ediyor.

Her yaştan izleyicinin keyifle izleyeceği ‘Magic Dreams’ tüm dünyanın konuştuğu uçuş gösterisiyle dikkat çekiyor. Ünlü illüzyonistin sır dolu dünyasına yapılan keşif yolculuğunda ise kendisine hayran bırakacak dans grubu eşlik ediyor.

Yenilenen gösteri, etkileyici kurgusu ve muhteşem Lee Alex performansı ile İstanbullularla buluşmak için gün sayıyor. 20 Ocak 2018 tarihinden itibaren Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek gösterinin biletleri Biletix’de…

