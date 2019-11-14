14.11.2019 - 09:29 |
"Yılın En İyi Kadın Portalı" PembeNar!
Bu yıl ikincisi düzenlenen Gelin Damat Dergisi Ödülleri'nde PembeNar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Yılın En İyi Kadın Portalı" ödülünün sahibi oldu.
Gelin Damat Dergisi, bu yıl ikincisi düzenlenen ödül töreninde yılın "en"lerini belirledi. Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen Gelin Damat Dergisi Ödülleri'nde PembeNar, geçen yıl kazandığı ödüle bir yenisini daha ekleyerek "Yılın En İyi Kadın Portalı" seçildi.
Sunuculuğunu Ece Erken ve Burak Törün'ün yaptığı törende PembeNar ile birlikte ödül alanlar arasında Tuğba Özay, Ivana Sert, Wilma Elles ve Ece Gürsel gibi ünlü isimler de yer aldı.