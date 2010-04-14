Yılın en iyileri belirlendi!

Başarılı ve çalışkan öğrencileri yüksek öğretim kurumlarına hazırlamak amacıyla Kavram Dersaneleri tarafından 9. sınıf, 10.sınıf ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Kavram Olimpiyatları’nın ödül törenine çok sayıda bilim adamı, sanatçı ve eğitimciler katıldı.



Zihni GÖKTAY, Yasemin Hadivent , Gökhan TEPE , Sinan ÖZEN, Mustafa CECELİ, Hüseyin TURAN, Atiye, Altay, Aslı GÜNGÖR, Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin katıldığı ödül töreninde Türkiye genelinde 40.000 öğrenci arasında uygulanan anket sonuçlarına göre:

KANAL D GENİŞ AİLE dizisi ekibine yılın dizisi,

KANALTÜRK TELEGOL programına yılın en iyi spor programı,

RADYO N 101 CEM CEMİNAY yılın en iyi radyo programcısı.

STAR TV STAR LİFE yılın en iyi magazin programı.

CNNTÜRK AFİŞ yılın en iyi kültür sanat programı ödülü verildi.