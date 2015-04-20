Yılın ilk açıkhava festivali Parkfest

THE DØ

KADEBOSTANY

PRINCESS CHELSEA

KALBEN

NİLİPEK

Şehrin en yeni festival, kaliteli müzik, moda, alışveriş ve tüm gün eğlence vadediyor!

Sektörümüzün en taze, en yeni festivali Parkfest, 2015 yılının ilk açıkhava festivali olarak müzik, moda asarım, alışveriş ve dikkat çeken yeme - içme standları ile bir müzik festivalinden çok daha fazlasını sunacak.

10 Mayıs Pazar günü Küçükçiftlik Park'ta gerçeklesek olan Parkfest, festival katılımcılarına, yaklaşık 12 saat boyunca çeşitli sanatsal ve kültürel aktiviteleri ve moda gösterileri de deneyimleme imkânı sunacak. Parkfest, bugüne kadar alışılagelmiş festival standartlarının bir adım daha ötesinde olmayı

ve kesintisiz eğlenceyi vadediyor.

Gün boyunca alternatif içeriğiyle bir müzik festivalinden çok daha fazlasını sunacak olan ve bu yıldan itibaren gelenekselleşecek Parkfest, ülkemizde de çok sevilen The Dø, Kadebostany, Princess Chelsea gibi alternatif müzik gruplarını aynı sahnede bir araya getiriyor. Tamamen kadın müzisyenlerden oluşan bir akış ile müzikseverlerin beğenisini kazanan festivalin yerli isimleriyse son günlerin en çok dikkat çeken isimlerinden olan Kalben ve Nilipek.

5 Mart 2015 Perşembe gününden itibaren avantajlı bilet fiyatları ile satışa açılacak olan Parkfest festivalinin biletlerini tüm Biletix (www.biletix.com) satış kanallarından alabilirsiniz.

5 Nisan 2015 tarihine kadar geçerli indirimli dönem bilet fiyatıdır.

-59.00 TL