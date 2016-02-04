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    HaberlerEtkinlikYılın ilk açıkhava festivali ParkFest
    04.02.2016 - 11:38 |

    Yılın ilk açıkhava festivali ParkFest

    %100 Music Presents: Parkfest, bu yıl da şehrin ilk açık hava festivali olacak.

    Yılın ilk açıkhava festivali ParkFest

    Geçtiğimiz sene 8 bin’in üzerinde festivalcinin katılımıyla ilki gerçekleşen, The Do, Kadebostany gibi son dönemin popüler isimlerini sahnesinde ağırlayan %100 Music Presents: Parkfest, bu yıl da şehrin ilk açık hava festivali olacak. NEA ve VERA Müzik organizasyonuyla 15 Mayıs 2016 Pazar günü gerçekleşecek festivalin üç aşamadan oluşacak erken dönem biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.

    ŞEHRİN İÇİNDE BİR MÜZİK FESTİVALİNDEN ÇOK DAHA FAZLASI

    Güne yayılacak sanat, tasarım, atölye çalışmalarından oluşacak içeriği ve butik dükkanların yer alacağı özel tasarlanan yeme-içme pazarıyla deneyim alanına dönüşerek bir müzik festivalinden çok daha fazlasını sunacak festival, bugune kadar alışılagelmiş standartların bir adım daha ötesinde olmayı ve kesintisiz eğlenceyi vaad ediyor.

    %100 Music Presents: Parkfest’in sanatçı ve yan etkinlik detayları yakın zamanda açıklanacak. Festival biletleri tüm Biletix satış noktalarından ve Biletix.com üzerinden satın alınabilir.

    Avantajlı Dönem Bilet Fiyatı: 55 TL (15 Şubat tarihine kadar)

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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