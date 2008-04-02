Yılmaz Erdoğan ile 'Senfonik Karagöz’

Cem Mansur’un konuk şef olarak çalıştığı orkestralar arasından en beğendiklerinden biri, Roma ve Lazio Orkestrası, CRR Konser Salonu’nun daveti üzerine İstanbul’a geliyor. Programların ilki bu akşam gerçekleşecek.

İtalyan senfonik müziğine adanmış konserin solisti, son yılların bol ödüllü kemancısı Laura Marzadori. Orkestranın yarın akşam vereceği ikinci konserde Yılmaz Erdoğan bir anlamda 'meddah’ rolünde sahnede olacak ve metnini kendi oluşturduğu bir anlatıyla müziğe eşlik edecek. Konser, Akdeniz’in iki ucundan gölge tiyatrosu kişiliklerinin karşılaşmaları, müzik ve mizahın evrensel dili sayesinde anlaşmaları üzerine kurgulanmış. Akis Ensemble eşliğinde bu konser için tasarlanmış Karagöz gösterisinin ardından iki kahraman, Romalı besteci Luciano Bellini’nin Akdeniz kokan renkli müziği eşliğinde, Yılmaz Erdoğan’ın sunumuyla karşılaşacaklar. Etkinlikler saat 20.00’de başlayacak. Bilet fiyatları 14 ve 25 YTL. (0212) 232 98 30