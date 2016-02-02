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    02.02.2016 - 11:51 |

    Yoğun istek üzerine Buena Vista Social Club

    90ları yaşamış bir çok insan için Küba deyince akla Castro ve puronun dışında bir şey daha gelir; Buena Vista Social Club!

    Yoğun istek üzerine Buena Vista Social Club

    Grammy ödüllü çok satan albümleri Buena Vista Social Club'ın 1997'de çıkışından bu yana dünyayı dolaşan Buena Vista Social Club Orkestrası’nın vedası da grubun kariyeri gibi uzun soluklu oldu. 2014’ten beri veda turları “Adios” kapsamında yollarda olan orkestra yoğun istek üzerine Mart’ta bir kez daha Türkiye’de!

    Tromboncu ve grup lideri Jesus Aguaje Ramos yönetiminde Elveda Turu Orkestrası, eşsiz Diva Omara Portuondo, trompetist Guajiro Mirabal ve ut virtüözü Barbarito Torres dahil yıllar önce albümün yapımında yer alan birçok müzisyenden oluşuyor.

    Tres gitarında emektar Papi Oviedo, Havanalı genç piyano virtüözü Rolando Luna, kontrbasçı Pedro Pablo, Andres Coayo, Filiberto Sánchez, Alberto 'La Noche', soprano Luis Allemany ve grubun Carlos Calunga'sının ünlü seslendiricisi sanatçı Idania Valdéz de bu maceraya dahil.

    40'tan fazla müzisyeni bir araya getiren Elveda Turu Orkestrası, 19 yıl içerisinde gerçekleşen 1000'in üzerindeki gösterinin bir derlemesi ile geleneksel Küba müziğini kutlamaya devam ediyor.

    NN Kültür Sanat organizasyonu ile gerçekleşecek 27 Mart 2016 Volkswagen Arena İstanbul ve 29 Mart 2016 M.E.B Şura Salonu Ankara konserlerinde Küba müziğinin ritmi sizi dans ettirmeye yetmezse, 85 yaşındaki Omara Portuondo’nın enerjisi dans ettirecektir. Biletler Biletix’de.

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