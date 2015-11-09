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    HaberlerEtkinlikYüksek Sadakat Garajstanbul Sahnesi'nde!
    09.11.2015 - 11:12 |

    Yüksek Sadakat Garajstanbul Sahnesi'nde!

    Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Yüksek Sadakat, 14 Kasım gecesi garajistanbul sahnesinde...

    Yüksek Sadakat Garajstanbul Sahnesi'nde!

    14 Kasım Cumartesi

    Kapı Açılış : 20:00

    Sahne : 23:00

    Bilet Kategorileri : VIP 70 TL, Normal 40 TL

    Biletix Linki http://www.biletix.com/etkinlik/SYS85/TURKIYE/tr

    Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Yüksek Sadakat, 14 Kasım gecesi garajistanbul sahnesinde...

    "Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer", "Kafile", "Haydi Gel İçelim", "Aşk Durdukça", "Ben Seni Arayamam" gibi hitleriyle tanınan, ülkenin en iyi rock gruplarından Yüksek Sadakat, en özel bir performanslarından biriyle rockseverlerle buluşuyor.

    Yaşama dair birçok konuyu daha önce kimsenin söylemediği gibi söyleyen, vurucu şarkı sözleri ve besteleri ile bir anda geniş bir hayran kitlesi edinen grup; müziğinde rock'ın farklı dönem ve alt türlerine ait unsurları, Türk coğrafyasına mal olmuş müzikal motiflerle birleştirdi ve bunu yaparken rock'ın enerjisini kaybetmemeye özen gösterdi.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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