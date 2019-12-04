Yükselen koç burcu özellikleri

Koç burcu yükselenine sahip kişiler oldukça öncü kişilerdir. Her konuda liderliği üstlenen koç burcu yükseleni öncü ruhları ile bir topluma ya da bir girişme yön vermekte etkili olan faktörlerden biridir.

Genellikle bir girişimin ilk riskini alan ya da bir grubu yöneten güçlü liderler koç burcu yükseleni özellikleri gösterirler. Koç burcu yükseleni için asıl amaç güç kazanmaktır.

Bir toplulukta gücü elde etmeden yılmayacak koç burcu yükseleni bu uğurda her fırsatı değerlendirecektir. Gücü elde etmek için birçok fedakarlık yapan koç burcu yükseleni oldukça rekabetçidir.