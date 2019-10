Yunan Dj Vassili TsilChristos geliyor

“Made in Mykonos” adlı dünya turnesiyle yıllardır Mykonos başta olmak üzere Ibiza, New York, Los Angeles, Miami, Londra, Cape Town, Beyrut ve Kahire’de büyük ilgi gören ünlü müzisyen ikinci kez MUST’da müzikseverlerle buluşacak. 4 Ekim Perşembe gecesi setin başına geçecek Vassili’yi sakın kaçırmayın.



MUST’da eğlence kaldığı yerden devam ediyor… İstanbul’un gözde semtlerinden Nişantaşı’nda iki yıl önce açılan ve kısa zamanda şehrin buluşma noktası olan MUST; yeni sezona dünya müziğinin önemli isimlerinden Dj Vassili Tsili Christos ile “merhaba” diyor. “Made in Mykonos” adlı dünya turnesiyle Mykonos başta olmak üzere Ibıza, New York, Los Angeles, Miami, Londra, Cape Town, Beyrut ve Kahire’de büyük ilgi gören ünlü Dj, 4 Ekim Perşembe gecesi yeniden İstanbulluları eğlendirmeye geliyor.