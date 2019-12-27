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27.12.2019 - 12:01 |

Yunus Emre Akkor'dan Ispanak Boranisi tarifi

Yunus Emre Akkor'un Osmanlı Mutfağı'ndan enfes yemekleri okurlarıyla buluşturduğu kitabından en leziz tariflerden biri de Ispanak Boranisi. İşte ağızlara layık Ispanak Boranisi tarifi...

Yunus Emre Akkor'dan Ispanak Boranisi tarifi

Ispanak Boranisi

MALZEMELER

1 kg ıspanak

200 gr az yağlı kuzu kıyma

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

3 diş sarımsak

2 su bardağı yoğurt

1/2 zeytinyağı

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Ispanağın bol suda yıkayıp iyice temizledikten sonra, saplarını ve yapraklarını ufak ufak doğrayın.

Bir tencerede kıyma ve soğanı zeytinyağında kavurun.

Kıymaya salça,tuz ve karabiberi ilave edip kavurmaya devam edin.

Ispanakları da üzerine ilave ederek 15 dakika kısık ateşte pişirin.

Pişen yemeği sarımsaklı yoğurtla servis edin.

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