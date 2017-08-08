Yunus Günçe Didim'e gidiyor

Yunus Günçe, sevenleriyle Didim'de buluşuyor.

Didim Belediyesinin katkılarıyla 1-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 13. Didim Yazarlar Festivali'nde Survivor 2016'da orijinal kimliği ile ortaya çıkan Yunus Günçe de var.

Yunus Günçe, 13 Ağustos 2017 akşamı saat 20.30'da "Kafamda Böcekler Var" isimli kitabı ile Didim Yazarlar Festivali Standında sevenleriyle buluşacak.