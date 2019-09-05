Moda

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAksesuarYüz şekline göre optik gözlük nasıl seçilir?
05.09.2019 - 10:56

Yüz şekline göre optik gözlük nasıl seçilir?

Yüz tipiniz oval, kalp, kare veya yuvarlak olabilir! Merak etmeyin her yüz tipine uygun birçok çeşit optik gözlük modeli mevcut. Öncelikle, yüz tipinizin hangisi olduğunu tespit etmekle başlayabilirsiniz. Ardından, tespit ettiğiniz yüz tipine uygun çerçeve modeli önerileri doğrultusunda seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Yüz şekline göre optik gözlük nasıl seçilir?

Gözlük seçerken yüz tipinizi göz önünde bulundurursanız tam istediğiniz gözlüğe sahip olabilirsiniz. Yüz tipi dışında saç rengi de büyük önem taşımaktadır. Eğer soluk tenli ve siyah saçlıysanız örneğin; siyah ve koyu renk çerçeveler tercih edebilirsiniz. Kumral olanlar kahvelere, ombre balyaj tercih edenlerse kemik ve kareli gözlükleri tercih edebilirler. İşte yüz tiplerine göre optik gözlük seçimi... 

Oval yüz

Oval yüz aslında tüm yüz tipleri içinde en ideal olanıdır. Bu yüz tipine sahipseniz hemen hemen tüm çerçeveler size yakışacaktır. Dikkat etmeniz gereken tek şey yüz tipinizi oval yüz tipinden uzaklaştırmamasıdır. İnce çerçeveli gözlükleri ya da kedi gözü modellerini tercih edebilirler.

Yuvarlak yüz

Bu yüz tipinde yüzün uzunluğu ve genişliği hemen hemen aynıdır. Sert köşeler yoktur ve yanaklar dolgundur. Oval yüz şekline yaklaştırmak için bu yüze biraz köşeli ve sert çerçeveler kullanılabilir. Örneğin dikdörtgen formda çerçeveler tam da yuvarlak yüz formuna sahip olanların kullanabileceği gözlüklerdir.

Kare yüz

Kare yüzde de aynı yuvarlak yüz gibi yüzün uzunluğu ve genişliği hemen hemen aynıdır. Ancak yuvarlak yüze göre daha köşelidir. Bu nedenle daha yumuşak hatlara sahip gözlükleri kullanmaları uygun olacaktır. Oval ve yuvarlak çerçeveler tam da bu yüz tipi içindir.

Elmas yüz tipi

Geniş ve yüksek elmacık kemikleri, dar bir alın ve çene bu yüz tipinin karakteristik özellikleridir. Bu yüz tipinin kullanabileceği çerçevelerin yüzü yumuşatması gerekir. Bu nedenle oval çerçeveleri ya da yumuşak köşeli kare, dikdörtgen çerçeveleri tercih edebilirler.

Üçgen yüz

Bu yüz tipinde alın geniş çene ise dardır. Bu etkiyi hafifletmek ve dikkati çenenin darlığından uzaklaştırmak için şakağa doğru uzayan çerçevelerden kullanmaları gerekmektedir.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Sonbahar Gardırobu

Sonbahar Gardırobu
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Yeni ufuklara açılmak istediğiniz bir gündesiniz. Öğrenmek istediğiniz konular üzerine daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi olgunlaştıracağınız konularla ilgilenebilirsiniz. Özgürleştirici yeni fikirlerin peşinden koşacağınız zamanlar var. Kendinizi geliştirmek için yolculuklar planlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kriz yaratan durumlardan uzak durmalısınız. Yeni heyecanlar yaşayacağınız zamanlar var. Eğitim almak için yeni yolculuklara çıkmaya hazırlanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle birlikte yeni yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Ani ve özgürleştirici kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirlere rahatlıkla ayak uydurabileceğiniz hareketli zamanlar sizi bekliyor. Uğraştırıcı koşullarla da ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Karşınızdaki insanlardan da size uyum sağlamasını isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Kendinizi geliştirmek için yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni fikirlerinizi iş hayatınızda gerçekleştirmek için fırsat kollayacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Şanslı bir gününüzdesiniz. Keyif aldığınız konularda yeni fikirlerle dolup taşabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla yeni fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz.  İlgilendiğiniz konularda kendinizi rahatça ifade edebileceksiniz. Yeni yerler keşfetmek isteyeceğiniz zamanlardasınız. Uzaklarla ilgili konular dikkatinizi çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili yeni fikirler öne sürebilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Eğitim için yeni olanaklar peşinde koşacağınız zamanlar olabilir. Kendinizi geliştirmek için farklı yollar deneyebilirsiniz. Güven arayacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Özgürlük isteği içinde hareket edeceğiniz bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili gelişmeler sizi etkisi altına alabilir. Aniden gelişen yeni fikirlerin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Kulağınıza gelecek olan dedikodular olabilir. Kendinizi geliştirmek için eğitimler planlayabilirsiniz. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar da olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Eğitim için bütçenizde kısıntılara gidebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuklar planlayacağınız zamanlar olabilir. İşle ilgili konularda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Parasal birikimlerinize farklı yatırımlarla yön vermek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ani ve özgürleştirici yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz. Bedene ait konular gündeme gelebilir. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlgilendiğiniz işlerinizle ilgili eğitim almak isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınızda biriktirdikleriniz gündeminize gelebilir. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Bu konularda kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Uzaklardan gelecek kişilerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Gizli kalmış olayların etkileri yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızda ani kararlarla değişiklikler yapabilirsiniz. Heyecan duyduğunuz yerleri keşfetmek için tatil planlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek ve fikirlerinizi paylaşmak iyi gelebilir. Kendinizi özgür hissedeceğiniz yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Kendinizi şanslı hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki pozitif davranışlarınızla iş arkadaşlarınızı motive edebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Beslenmenize özen göstermelisiniz. Gün içinde sizi yoran yıpratan koşulları abartmamaya çalışın. Bitirmeye çalıştığınız işleri sonlandırmanızı kolaylaştıran zamanlar var. Yeni başlayacağınız işler için planlama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Emre Kara
Emre KaraProtokolde Yıldızlar Geçidi
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzBoşanmada Ses ve Video Kaydı
Diş Hekimi Neriman Karakaş
Diş Hekimi Neriman KarakaşDişlerimde Boşluklar Var
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSeksüel Performans Anksiyetesi
Sevda Sarıkaya
Sevda SarıkayaGenç Yetenek Tarık Kaan Alkan
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus Hastaları
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanÜveit Nedir?
Betül Yergök
Betül YergökOrtak Neden: Bağımlılık
Yeşim Mutlu
Yeşim Mutluİyiliği Yaymak İstiyorum!
Şebnem Kandıralı Yıldırım
Şebnem Kandıralı YıldırımYaban Mersini Faydaları
En Çok İzlenen Videolar
Peri Tozu - Hydrafacial uygulamasıPeri Tozu - Hydrafacial uygulaması
Kifoz (Kamburluk) tedavisi nasıl yapılır?Kifoz (Kamburluk) tedavisi nasıl yapılır?
Kifoz (Kamburluk) nedir?Kifoz (Kamburluk) nedir?
Bilinçli farkındalıkla kişi hayatında neleri iyileştirebilir?Bilinçli farkındalıkla kişi hayatında neleri iyileştirebilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vegan beslenmek inme riskini artırıyor

Vegan beslenmek inme riskini artırıyor

Düğününüz için en iyi mevsimi seçmenin ipuçları

Düğününüz için en iyi mevsimi seçmenin ipuçları

Çocuklar için doğru sırt çantası seçmenin yolları

Çocuklar için doğru sırt çantası seçmenin yolları

Yaz bronzluğunu korumanın püf noktaları

Yaz bronzluğunu korumanın püf noktaları

Sıradaki Haber