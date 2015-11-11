“Yüzbaşı Voigt” müzikali ile sezonu açılıyor...

Yüzbaşı Voigt müzikalini 14-21-28 Kasım tarihlerinde Sahne Aznavur’da izleyebilirsiniz.



Tiyatro Laboratuvarı tarafından sahnelenen ve gerçek bir öyküden esinlenen Yüzbaşı Voigt Almanya’da tesadüfler sonucu bir kunduracının yüzbaşıya dönüşme hikâyesini anlatıyor.



14-21-28 Kasım tarihlerinde Sahne Aznavur’da sahnelecek oyunun müzikleri Türk Rap piyasasına Funky stilini kazandıran ünlü prodüktör Beta Berk Bayındır’a ait. Keyifli bir hikâyenin müziğin ilham veren diliyle anlatıldığı müzikalin biletleri Mybilet ve Sahne Aznavur gişesinde 30 TL ve indirimli 20 TL olarak satışa sunuluyor.Konservatuvar tiyatro bölümü öğrencileri ise 15 TL bilet ücretiyle oyunu izleyebiliyor.