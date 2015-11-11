BİST99.838 -0,38EURO6,36-0,58USD5,73-0,74ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlik“Yüzbaşı Voigt” müzikali ile sezonu açılıyor...
    11.11.2015 - 15:23 |

    “Yüzbaşı Voigt” müzikali ile sezonu açılıyor...

    Yeni sahneleme deneyleri yapmak ve yerli metinlere öncelik vermek üzere kurulmuş deneysel bir tiyatro olan Tiyatro Laboratuvarı "Yüzbaşı Voigt" müzikali ile sahne sanatları tutkunları buluşuyor.

    “Yüzbaşı Voigt” müzikali ile sezonu açılıyor...

    Yüzbaşı Voigt müzikalini 14-21-28 Kasım tarihlerinde Sahne Aznavur’da izleyebilirsiniz.

    Tiyatro Laboratuvarı tarafından sahnelenen ve gerçek bir öyküden esinlenen Yüzbaşı Voigt Almanya’da tesadüfler sonucu bir kunduracının yüzbaşıya dönüşme hikâyesini anlatıyor.

    14-21-28 Kasım tarihlerinde Sahne Aznavur’da sahnelecek oyunun müzikleri Türk Rap piyasasına Funky stilini kazandıran ünlü prodüktör Beta Berk Bayındır’a ait. Keyifli bir hikâyenin müziğin ilham veren diliyle anlatıldığı müzikalin biletleri Mybilet ve Sahne Aznavur gişesinde 30 TL ve indirimli 20 TL olarak satışa sunuluyor.Konservatuvar tiyatro bölümü öğrencileri ise 15 TL bilet ücretiyle oyunu izleyebiliyor.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

      Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

      KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

      KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

      Spor salonunda kan davası cinayeti!

      Spor salonunda kan davası cinayeti!

      Sıradaki Haber