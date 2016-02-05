Yüzük Kardeşliği Zorlu PSM’de

Dev bir ekran, önünde 100 kişilik bir koro ve 86 kişilik senfoni orkestrası ile muhteşem bir ‘Lord of the Rings: Yüzük Kardeşliği müzikleri şöleni’ İstanbul’a geliyor. 2 ve 3 Nisan tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek ve Türkçe altyazı eşliğinde filmin de izleneceği konserin biletleri satışta...

Canlı film müzikleri eşliğinde muhteşem bir sinema deneyimi yaşanacak...

Film müziklerinin en karmaşık ve kapsamlı eserleri arasında sayılan Yüzüklerin Efendisi'nin müziği, eşsiz ve senfonik bir performans eşliğinde filmin melodilerini tamamen yeni ve dramatik şekilde canlı konser deneyimi yaratarak izleyiciye aktarılacak. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filmi arkada, Türkçe altyazı ile akarken, 100 kişilik dev bir koro ve 86 kişilik bir senfoni orkestrası filmin müziklerini canlı olarak seslendirecek.

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'nde J.R.R Tolkien'in (John Ronald Reuel Tolkien) edebi hayal gücüne, Oscar, Grammy ve Altın Küre gibi pek çok ödülün sahibi olan müziğiyle hayat veren besteci Howard Shore eşlik ediyor. Peter Jackson'ın filmini mükemmel bir senfonik esere dönüştüren bu eserlerin dünyanın dört bir yanından hayranları var.

Orta Dünya’nın ahengi sahneye taşınıyor

Shore'un müzikleri sadece kardeşliğin nefes kesici duygularını, heyecan verici olaylar dizisini ve muhteşem yolculukları değil, aynı zamanda Tolkien'in Orta Dünyası’nın temellerini yansıtıyor. Dünyanın dört bir yanından toplanarak bir araya getirilen stiller, enstrümanlar ve sanatçılar, Tolkien'in kültürlerinin her birinde eşsiz bir müzikal iz bırakıyor... Kırsalda yaşayan sade Hobbitler, kulağa hoş gelen Kelt ezgilerine dayanıyor. Mistik Elfler, ruhani Doğu renklerine sahipler.

Tolkien'in imha edici taş kesicileri olan Cüceler ise, paralel harmoniler ve kaba, gırtlaktan gelen sesleriyle dikkat çekiyor. Bunlar, erkek korolarla izleyiciye yansıtılıyor. Sanayileşmiş Ork orduları, Shore'un en sert ve vurmalı seslerinden payını alıyor. Bunlar arasında Japon taiko davulları, metal zil levhaları ve piyano tellerine vurulan zincirler yer alıyor; öte yandan, Orta Dünya'nın kusurlu ancak soylu mirasçısı insanların dünyası, şiddetli ve keskin seslere sahip nefeslilerle sunuluyor.

Operasal bir biçimde bu müzikal dünyalar, bazen ortaya çıkacak bir güç için kuvvetlerini birleştirerek, bazen sert bir şekilde çarpışarak birbirine kaynaşıyor... Ve daima Tek Yüzüğün iradesine ve kendi temalarının meşum ailesine boyun eğiyor.

Tarih: 2 – 3 Nisan 2016

Yer: Zorlu PSM Ana Tiyatro