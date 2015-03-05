Tims Productions ve IEG Exhibitions işbirliği ile hayata geçirilen ve bugüne kadar binlerce ziyaretçinin ilgisiyle karşılanan Muhteşem Yüzyıl Teşhir-i İhtişam Sergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadınlara kapılarını ücretsiz olarak açıyor. Yayınlandığı dört sezon boyunca hikayesiyle olduğu kadar anlattığı dönemin kıyafetleri, mücevherleri ve mekan tasarımları ile özellikle kadınlardan büyük ilgi gören dizinin; son teknoloji ile hazırlanmış, eşsiz bir interaksiyon ve gerçekçilik sunan sergisi, bir kez daha kadınların kalbini fethetmeye hazırlanıyor.



IEG Turkey’den Dünya Kadınlar Günü’ne Özel…



Serginin yapımcı ortaklarından IEG Turkey’in, kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla hayata geçirdiği uygulama ile kadınlar, 8 Mart Pazar günü sergiyi, gün boyu ücretsiz olarak gezebilecek. Maslak Uniq Müze’deki Muhteşem Yüzyıl Teşhir-i İhtişam Sergisi 10.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.



"Yüzyılın Sergisi"nin Muhteşem Öyküsü"



Planlama ve gerçekleştirme çalışmaları toplam 16 ay süren Muhteşem Yüzyıl Teşhir-i İhtişam Sergisi, 10 farklı imalat disiplininden toplam 4800 adamgün emek harcanarak Aralık 2014’te tamamlandı. Dizinin geçtiği mekanlar, Maslak Uniq Müze’de 2400 m² alan üzerine 20 ana galeride yeniden sergi kurgusu ile tasarlandı. Dizinin büyüleyici atmosferini canlandırmak için 180 mum, 115 şamdan, 92 kandil ve 240 farklı özelikte LED ışık kaynağı kullanıldı; farklı cins ve desenlerde 3600 metre kumaş ile 180 özel tasarlanmış kostüm dikildi.



Serginin herkesi büyüleyen, karakterlerin gerçek boy ve ağırlığındaki hiper-gerçekçi silikon heykelleri, Heykeltraş Murat Daşkın ve 12 kişilik ekibi tarafından yaklaşık 9 ayda tamamladı. Sergide ziyaretçileri karşılayan ve etkileyici simülasyonuyla hafızalara kazınan tekne ise, dizide Alexandra’yı (Hürrem) İstanbul’a getiren tekne olarak Russell Crowe’ın başrolde oynadığı “Master and Commander” filmindeki ses ve görüntü teknolojisi ile sergiye uygulandı.