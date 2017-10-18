Yüzyüzeyken Konuşuruz 28 Ekim'de Volkswagen Arena'da

Yeni sezonda yerel sahneyi Volkswagen Arena’da bir araya getirecek Yerli Yerinde etkinliğinde İstanbul bağımsız müzik sahnesinin hızla yükselen gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz 28 Ekim Cumartesi akşamı sahne alacak.

Gitar ve vokalde Kaan Boşnak, elektrik gitarda Engin Sevik, bas gitarda Can Tunaboylu ve davulda Can Kalyoncu'dan oluşan kadrosuyla Yüzyüzeyken Konuşuruz, Volkswagen Arena’nın büyüleyici atmosferinde Yerli Yerinde’de sahne alacak. Metropolün içinde sıkışmış; kayıp bir nesil olma tehlikesinin eşiğinde büyümüş iki gencin anlattığı hikayelerden oluşan ekip yaptıkları müziği indie-folk olarak isimlendiriyor.

Volkswagen Arena, Yerli Yerinde konser serisinin ilk etkinliğinde, aynı akşam Mor ve Ötesi, Adamlar ve Deniz Tekin’i de ağırlayacak.

Avantajlı Biletler için Mobilet

Sonbahar ve kış aylarında da devam edecek Volkswagen Arena’da Yerli Yerinde serisinin avantajlı dönem etkinlik biletleri Mobilet iOS ve Android uygulamaları ile mobilet.com üzerinden satın alınabiliyor.

Avantajlı dönemde saha içi bilet fiyatı 55 TL, tribün bilet fiyatları ise 65 TL’den satışa sunuldu.

Volkswagen Arena’da Yerli Yerinde’nin arkadaş paketi uygulaması ile etkinliğe iki kişi katılacak müzikseverler ekstra indirimden faydalanabiliyor. Bi’ Sana Bi’ Bana seçeneği ile saha içi biletler iki kişi için 100 TL, iki kişilik tribün biletleri ise 115 TL’den satılıyor.

