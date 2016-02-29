29.02.2016 - 15:14 |
Zakkum, 5 Mart’ta garajistanbul'da
"Bir Gece Yarası" adlı yepyeni albümüyle dönüş yapan rock grubu Zakkum, 5 Mart’ta garajistanbul Sahnesinde!
"Bir Gece Yarası", grubun beşinci stüdyo çalışması ve on dört yeni şarkıdan oluşuyor. DMC Müzik etiketli yeni Zakkum albümünde; tüm sözler Cem Senyücel’e, tüm besteler ise Yusuf Demirkol’a ait.
“Zehr-i Zakkum”, “13”, “Ben Böyle Değildim” ve “Her Gün Sonbahar”ın ardından, yeni albümleri “Bir Gece Yarası” turnesi ile Zakkum, sevenleriyle buluşuyor.
Kapı Açılış: 20:00
Sahne: 23:00
Bilet Kategorileri: 45.-TL
Biletler Biletix'te...