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    HaberlerEtkinlikZakkum, 5 Mart’ta garajistanbul'da
    29.02.2016 - 15:14 |

    Zakkum, 5 Mart’ta garajistanbul'da

    "Bir Gece Yarası" adlı yepyeni albümüyle dönüş yapan rock grubu Zakkum, 5 Mart’ta garajistanbul Sahnesinde!

    Zakkum, 5 Mart’ta garajistanbul'da

    "Bir Gece Yarası", grubun beşinci stüdyo çalışması ve on dört yeni şarkıdan oluşuyor. DMC Müzik etiketli yeni Zakkum albümünde; tüm sözler Cem Senyücel’e, tüm besteler ise Yusuf Demirkol’a ait.

    “Zehr-i Zakkum”, “13”, “Ben Böyle Değildim” ve “Her Gün Sonbahar”ın ardından, yeni albümleri “Bir Gece Yarası” turnesi ile Zakkum, sevenleriyle buluşuyor.

    Kapı Açılış: 20:00
    Sahne: 23:00
    Bilet Kategorileri: 45.-TL
    Biletler Biletix'te...

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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