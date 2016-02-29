Zakkum, 5 Mart’ta garajistanbul'da

"Bir Gece Yarası", grubun beşinci stüdyo çalışması ve on dört yeni şarkıdan oluşuyor. DMC Müzik etiketli yeni Zakkum albümünde; tüm sözler Cem Senyücel’e, tüm besteler ise Yusuf Demirkol’a ait.

“Zehr-i Zakkum”, “13”, “Ben Böyle Değildim” ve “Her Gün Sonbahar”ın ardından, yeni albümleri “Bir Gece Yarası” turnesi ile Zakkum, sevenleriyle buluşuyor.

Kapı Açılış: 20:00

Sahne: 23:00

Bilet Kategorileri: 45.-TL

Biletler Biletix'te...