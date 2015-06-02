Zehire karşı pedal çevirdiler

GSK gönüllü çalışanlarından oluşan Turuncu Pedal Hareketi bisiklet ekibi de bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak amacıylaİzmit’ten Caddebostan’a kadar 110 km pedal çevirerek bu harekete destek verdi.

‘Bağlanamam – Sağlıklı Gençlik Hareketi’ kapsamında 29 Mayıs Cuma günü İstanbul Caddebostan’da düzenlenen etkinlikte, gençlere sigara başta olmak üzere her türlü tütün mamülü tüketiminden uzak durulması çağrısı yapıldı.

Etkinlik kapsamında GSK gönüllü çalışanlarından oluşan ‘Turuncu Pedal Hareketi’ de 8 kişilik bisiklet ekibi ile 29 Mayıs Cuma sabahı, İzmit Valiliği’nden yola çıkarak, Bağlanamam – Sağlıklı Gençlik Hareketi’nin proje illeri arasında yer alan İzmit’ten İstanbul Caddebostan’a ulaştı.

Etkinlikte; sağlıklı yaşam ve tütün mamullerinin zararları ile ilgili sorularla gençler üzerinde farkındalık yaratılması hedeflenirken,nefes egzersizi uzmanı eşliğinde bir saatlik bir atölye çalışması da gerçekleştirildi. Slogan Duvarı’nda“Sigaraya bağlanamam! Çünkü; ...” temalı sloganlar oluşturulurken, etkinlik alanında çekilen ve #baglanamam şeklinde sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların baskısı fotoğraf sahiplerine hediye edildi.

120 BİN GENCE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

‘Bağlanamam – Sağlıklı Gençlik Hareketi’ projesi, gençleri sağlıklarını tehdit eden tütün mamulleri tüketimine karşı uzak tutmayı amaçlıyorve sağlıklı yaşamı teşvik ediyor. Daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam sürmeleri yönünde gençleri bilinçlendirmeyi hedefleyen bu proje ile 2016 yılına kadar 120 binden fazla gence ulaşılması bekleniyor. Sağlıklı gençlerden oluşan bir toplum fikriyle yola çıkan projede, 45 ilde uygulanacak birebir eğitimler ve sosyal medya platformları aracılığıyla gençlere, bağımlılık yaratacak maddelerden uzak durmaları amacıyla bağımlılık karşıtı eğitimler verilecek.

15 YAŞ ÜSTÜ GENÇLERİN %31’İ SİGARA KULLANIYOR

GSK İletişim ve Hasta İlişkileri Departman Lideri Tuğba Çamlı Cantürk, TOG işbirliği ile hayata geçirilen bu hareketin toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Gençlerimizin sağlığını tehdit eden en önemli sorunların başında tütün mamulleri tüketimi geliyor. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 31’i tütün mamulleri tüketirken, üniversite birinci sınıf öğrencilerinde de kullanım oranı neredeyse yüzde 20’leri buluyor.

Bu verilerden yola çıkıp Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte güç birliği yaparak gençlerimizin henüz kullanmaya başlamadan tütün mamullerinden uzak durmalarını sağlayacak bir farkındalık yaratmak üzere yola çıktık. Geçen yıl başlatılan bu hareket ile 20 ilde; şehir meydanlarında ve üniversitelerde aktiviteler düzenleyerek gençlere sağlıklı yaşam için mesajlarımızı ulaştırdık.”

‘Sorumluluklarımız sadece GSK’da işimizi yapmak değil, biz topluma karşı da sorumluyuz’ bilinciyle hareket eden Turuncu Hareket sosyal sorumluluk kulübü çalışmalarına destek olan GSK gönüllü çalışanlarından oluşan ‘Turuncu Pedal Hareketi’ bugüne kadar toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda farkındalık yaratmak üzere insanların yardımına koştu.

Geçen yıl bütün Türkiye’yi yasa boğan Soma maden kazasının ardından 244 km pedal çevirerek her 2 km için kadınlara 1 dikiş makinası hediye eden Turuncu Pedal Hareketi, bu yıl ise Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıldönümü nedeniyle İstanbul’dan Çanakkale’ye kadar 3 gün boyunca 350 km pedal çevirip, bu savaşta hayatını kaybeden hekim ve tüm şehitlerinanısına, şehitliği ziyaret etti.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Evren Ergeç; “Sağlıklı yaşamın önemli gerekliliklerinden birinin ‘bağımlılıklardan uzak’ bir yaşam tarzı olduğuna inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda Ardahan, Bolu, Isparta, Kırıkkale, Kocaeli, Diyarbakır, Yalova, Isparta ve Nazilli’deki Toplum Gönüllüsü Gençlerin katılımıyla Kasım 2014’ de başlangıç eğitimlerimizi tamamladık. Bugün gelinen noktada toplam on lisede yaklaşık 1850 öğrenci ile proje uygulamaları devam ediyor.

Ayrıca, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü kapsamında, Bağlanamam - Sağlıklı Gençlik Hareketi’ni Toplum Gönüllüsü Gençler sayesinde 25 ilde daha da yaygınlaştırarak, daha geniş bir kitleye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene 25 ilde Toplum Gönüllüsü gençler şehir merkezlerinde, üniversitelerde stant aktiviteleri gerçekleştirdiler. Stantlarda sağlıklı yaşam, sigaranın sağlığa zararları hakkında bilgi verdiler. Standa gelenler slogan duvarlarında neden sigaraya bağlanamadıkları ile ilgili sloganlar oluşturdular. Stant aktiviteleri ile 7500 kişiye ulaşıldı.

Ergeç, aynı zamanda kurumlarla işbirliğinde sürekliliğin önemine dikkat çekerek; senelerin birikimiyle geldiğimiz yerde Türkiye’nin 77 ilinde Toplum Gönüllüsü Gençler kendi ürettikleri sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor. Bu durumun sürekliliğinin sağlanması için hem bireylerin hem de kurumların gençlerin vakfını uzun soluklu destekleme sorumluluğu bulunuyor. 2013 yılında bu yana GSK ile sürdürdüğümüz proje ortaklığı bu bağlamda bizim için önem teşkil ediyor.