Zen akımı dekorasyonda da etkisini gösteriyor. Dekorasyona uyarlanmış haliyle akımın özünde olan uyum, denge ve rahatlamayı baz alıyor. Sizin için zen stili dekorasyonun her yönünü araştırdık.

Zen stili dekorasyon nedir?

Hindistan kökenli bir akın Zen felsefesi başlı başına bir araştırma konusudur. Ama özüne inecek olursak uyum, denge ve rahatlamayı konu alan bir meditasyon akımıdır. Zen stilinin takip edebileceğiniz bir kurallar listesi yok. Genellikle Uzakdoğu tasarımını ve minimalizmi temel alan bu stilde, meditasyon yapma isteği uyandıracak ve zihninizi rahatlatacak unsurları kullanır. Peki, bunlar nedir? Zen stili doğal tonları, özellikle de toprak renklerini temel alır. Kahverengi tonları, bej, beyaz, bazen de soluk pembe kullanılır. Zen stilinde rahatlamanızı sağlayacak huzurlu ve sakin renklerin kullanılmasına özen gösterilir.

Zen stili dekorasyon nasıl yapılır?

-Sade, doğal malzemeden yapılmış mobilyalar tercih edin. Süslü Oryantal tarz yerine, Japon minimalizmini yansıtan düz çizgilere sahip mobilyaları kullanabilirsiniz. Ayrıca mobilyalarınızın ve odanın rengi uyum içinde olmalı.

-Ev tekstil ürünlerinin organik malzemeden olmasına özen gösterin. Yün ve pamuklu tekstil ürünleri, doğal oldukları kadar konforlu da olmalı.

-Zen stilinde mümkün olduğunca az aksesuar kullanılır. Ayrıca kablo ve kâğıt gibi dikkat dağıtan unsurlar saklanır.

-Bu stilde gün ışığı olmazsa olmazlardandır. Yüksek tavan ve camlara sahip, perdeleri sonuna kadar açılmış aydınlık bir ev ve eve eşlik eden basit çizgilerdeki mobilyalar. Basit işlevlere sahip az sayıdaki mobilyalar ile minimalist bir görüntü elde etmeniz oldukça önemlidir. Gereksiz, daha doğrusu ev içerisinde belirli bir görevi olmayan eşyalara yer vermeyin.

-Dağınık ve göz yoran bir görüntü, bu stilde istenen en son şeydir. Bu bütünlüğü sağlamak ise yine doğadan ilham almakla mümkün oluyor. Doğadaki renkleri evinize taşımak zihin berraklığını yanında getirecektir. Kahve, bej, krem, gri ve beyaz tonlar arınmayı ifade eden bu stil için doğru renklerdir.

-Organik malzemelerden üretilen Japon tarzındaki stor perdeler, ahşap laminant parkeler, doğal taş görünümlü duvar panelleri, granit kaplamalar, hasır ya da bambudan mobilyalar temel taşlardan. Bu görüntüyü destekleyecek derli toplu görüntü için basit işlevli depolama alanları da gerekli. Örneğin hasır sepetler, sandıklı şilteler ve çekmeceli konsollar işinizi görecek. Bu eşyalara yer verirken doğanın 5 elementinden ilham almanız Zen felsefesiyle birebir bağdaşacaktır. Cam ve metal objelere eşlik eden seramik, doğaya uyum sağlaması için en uygun malzemelerden birkaçıdır.

Zen stili dekorasyonun faydaları nelerdir?

Rahatlayın ve huzur yakalayın

Bu stili diğer dekorasyon tarzlarından sıyrılıyor aslında. Düşünsenize, hangi stil sizi meditasyon yapıyormuşçasına rahatlatmayı, günün stres ve yoğunluğundan kurtarmayı kendine misyon edinmiş olabilir ki? Bu sebeple Zen stili için tek bir parolanız olacak o da: Rahatlık! Bu stilin nasıl dekorasyona yansıtılması aşamasında size yardımcı olacak birkaç ipucuna dikkat ettiğiniz anda evinize yepyeni bir kimlik kazandırmanız mümkün. Evinize girdiğiniz anda enerjinizi yükseltecek bir havaya sahip olması oldukça önemlidir. Çünkü enerji, Japonca’da meditasyon anlamına gelen Zen’de çok önemli bir yere sahiptir.