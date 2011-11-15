15.11.2011 - 17:22 |
Zeynep Arabacıoğlu’ndan Pera Fest’te Latin Caz
Romantik sesiyle tanıdığımız Zeynep Arabacıoğlu bu kez , 14-30 Kasım tarihlerinde düzenlenen 10.Uluslararası Pera Festival’i kapsamında 17 Kasım 2011 perşembe akşamı saat 22:30’da Beyoğlu Haymatlos sahnesinde dinleyici ile buluşacak.
Tecrübeli yorumcu ve grubu , "Latino y Ladino’ olarak adlandırdıkları Latin türü şarkılar ve Sefarad ezgilerinden oluşan bir repertuarla sahne alıyor.Yaklaşık iki senedir bu proje üzerinde çalışan Zeynep Arabacıoğlu, piyano, kontrbas, gitar, saksafon, vurmalı çalgılar eşliğinde , bolerolar ve balladlardan oluşan ‘Latino’ ile duygu yüklü ‘Ladino’ şarkıları yorumluyor.
Zeynep Arabacıoğlu, aralarında Alfredo de la Fe, Armando Miranda, Frankie Morales, Cesar Correa, Rodrigo Rodrigues, Amik Guerra, Laura Fygi, Ayhan Sicimoğlu’nun da bulunduğu birçok Latin ustası ile sahne aldı.
Zeynep Arabacıoğlu - Vokal
Ali Tolga Demirtaş – Piano
Alper Kargın - Gitar
Volkan Topakoğlu – Kontrbas
Barış Ertürk – Saksafon
Kerem Kırca- Perküsyon