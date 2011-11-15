Zeynep Arabacıoğlu’ndan Pera Fest’te Latin Caz

Tecrübeli yorumcu ve grubu , "Latino y Ladino’ olarak adlandırdıkları Latin türü şarkılar ve Sefarad ezgilerinden oluşan bir repertuarla sahne alıyor.Yaklaşık iki senedir bu proje üzerinde çalışan Zeynep Arabacıoğlu, piyano, kontrbas, gitar, saksafon, vurmalı çalgılar eşliğinde , bolerolar ve balladlardan oluşan ‘Latino’ ile duygu yüklü ‘Ladino’ şarkıları yorumluyor.

Zeynep Arabacıoğlu, aralarında Alfredo de la Fe, Armando Miranda, Frankie Morales, Cesar Correa, Rodrigo Rodrigues, Amik Guerra, Laura Fygi, Ayhan Sicimoğlu’nun da bulunduğu birçok Latin ustası ile sahne aldı.



Zeynep Arabacıoğlu - Vokal

Ali Tolga Demirtaş – Piano

Alper Kargın - Gitar

Volkan Topakoğlu – Kontrbas

Barış Ertürk – Saksafon

Kerem Kırca- Perküsyon