Zeynep Özyılmazel'in yeni projesi Vor Klein'da

Şehrin yeni buluşma noktası Vor Klein, hafta içi düzenlenen canlı müzik programlarına devam ediyor. Bu haftanın konuğu ise Zeynep Özyılmazel. Başarılı sahne performansı ve zengin repertuarıyla büyük beğeni toplayan Özyılmazel, 20 Şubat Çarşamba akşamı yepyeni sahne konsepti “Bildiğinizden Farklı” ile ilk kez Vor Klein’da dinleyicilerle buluşacak. Sanatçı, tamamı eski Türkçe 45’liklerin günümüze uyarlanmış versiyonlarından oluşan, geçmiş yılların en sevilen Türkçe şarkılarının yer aldığı repertuarla dinleyicilere unutulmaz bir müzik keyfi yaşatacak.

İstanbul’un tarihi semtlerinden Karaköy’de Ocak ayında kapılarını açan ve kısa zamanda büyük ilgi gören Vor Klein, hafta içi düzenlenen canlı müzik performanslarına devam ediyor. Bu haftanın konuğu ise Zeynep Özyılmazel. Başarılı sahne performansı ve zengin repertuarıyla büyük beğeni toplayan Özyılmazel, 20 Şubat Çarşamba akşamı, yepyeni projesi “Bildiğinizden Farklı” ile ilk kez Vor Klein’da sahne alacak.

Sanatçı, tamamı eski Türkçe 45’liklerin günümüze uyarlanmış versiyonlarından oluşan, geçmiş yılların en sevilen Türkçe şarkılarının yer aldığı repertuarıyla yarattığı yeni sahne konsepti “Bildiğinizden Farklı” ile dinleyicilere unutulmaz bir müzik keyfi yaşatacak. Sahne kariyeri boyunca İngilizce, Portekizce, İspanyolca ve Türkçe parçaların yer aldığı repertuarında bossanova ve pop caz parçalar seslendiren Özyılmazel, ilk kez tamamı Türkçe parçalardan oluşan yeni sahne konsepti için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Geceye özel menü

Karaköy’ün kendine özgü dokusundan alınan ilhamla, 1970’lerin zengin vintage ruhuyla harmanlanan Vor Klein’da, geceye özel hazırlanan menü ve kokteyller de dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Geleneksel lezzetlerle harmanlanan Vor Klein’da yemekler Şef Nihat Doğtürk, Nefis kokteyller ise Cenkay Kolsal imzalı.