Zeynep Tosun for Koton koleksiyonu tanıtıldı

2018 İlkbahar-Yaz Zeynep Tosun for Koton Koleksiyonu, ünlü isimlerin katıldığı özel partiyle sezona sunuldu. Moda, sanat ve cemiyet dünyasının buluştuğu davetin ev sahipliğini Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Başkanı Gülden Yılmaz ile ünlü tasarımcı Zeynep Tosun gerçekleştirdi. Room&Rumours’da gerçekleşen davette konuklar şıklıklarıyla dikkat çekti. Mezuniyet, düğün ve özel davetler gibi yeni başlangıçlar için hazırlanan tasarımlar konuklardan tam not aldı.

Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Başkanı Gülden Yılmaz; ‘Bu iş birliğini gerçekleştirirken Zeynep Tosun markasının herkes için ulaşılabilir olmasını, onun tasarımlarını taşımanın herkes için mümkün olmasını hayal ettik.’

Tasarımcı ve marka iş birliklerinin moda dünyası için çok önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Başkanı Gülden Yılmaz ‘Uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle modayı ulaşılabilir kılıyoruz. Zeynep benim tasarımlarını çok beğendiğim, ünü Türkiye’yi aşmış bir tasarımcı. Türk yıldızlarımızın yanı sıra Lady Gaga, Rita Ora, Kate Hudson, Larsen Thompson ve Jourdan Dunn gibi pek çok dünya yıldızı da Zeynep’in tasarımlarını tercih ediyor. Bu iş birliğini gerçekleştirirken Zeynep Tosun markasının herkes için ulaşılabilir olmasını, onun tasarımlarını taşımanın herkes için mümkün olmasını hayal ettik. İş birliğimizin ilk koleksiyonunu geçtiğimiz sezon sunmuştuk. Şimdi ikinci sezon koleksiyonumuzla mezuniyete hazırlanan genç kızlarımız, düğün ve davetlerde kendilerini stilleriyle özel hissetmek isteyen kadınlar için 25 parçadan oluşan Zeynep Tosun for Koton Koleksiyonu’nu mağazalarımıza sunuyoruz.’ dedi.

Zeynep Tosun; ‘Artık ağır abiye elbiselerin dönemi sona erdi. Kadınlar volanlar, püsküller, parlak kumaşlar ve rahat kesimlerle moda da özgürlüklerini ilan ediyorlar.’

Yeni sezonda koleksiyona gelinler ve gelin adayları için de 4 farklı bridal tasarımını eklediklerini belirten başarılı tasarımcı Zeynep Tosun; ‘Koton ile kimyamı çok tuttu. Hayal ettiklerimi, özgürce gerçeğe dönüştürmemi sağlayan muhteşem bir ekip ile çalışıyorum. İkinci sezon koleksiyonumuzda önceliğimiz mezuniyet tasarımları oldu. Genç kızların kendilerini ilk kez stilleriyle ifade ettikleri mezuniyetlerin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz iki sezondur Koton ile birlikte ‘dans eden elbiseler’ konsepti üzerine tasarımlar sunuyoruz. Bu çok özgür, dinamik ve özgün bir koleksiyonu anlatıyor. Artık ağır abiye elbiselerin dönemi sona erdi. Kadınlar volanlar, püsküller, parlak kumaşlar ve rahat kesimlerle moda da özgürlüklerini ilan ediyorlar.’ dedi.

Zeynep Tosun for Koton Koleksiyonu, Türkiye ve dünyadaki seçili Koton mağazalarının yanı sıra koton.com’da da satışa sunuluyor.

