Zeytinli Festivali'nde sahne sizin

Geçtiğimiz sene 100.000'den fazla seyircinin katılımı ile gerçekleşerek izleyici rekoru kıran Zeytinli Festivali, bu sene 25 - 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Türkiye'nin Rock Star karmasının sahne aldığı Ana sahne dışında, geçtiğimiz sene başlatılan bir uygulama ile, 'Keşif Sahnesi''nde müziğini binlerce izleyici ile paylaşacak amatör gruplara da yer veren festival, bunun için bu yıl da şehir şehir gezerek en iyileri belirleyecek.

Yuzdeyuzmuzikekspres.com adresinden yaptıkları başvuru sonrasında ön elemeyi geçen gruplar, İskender Paydaş, Tarkan Gözübüyük, Alen Konakoğlu, Umut Kuzey, Aslı Gökyokuş gibi ülkemiz müzik sektörünün önde gelen isimlerinden oluşan jüri karşısında katıldıkları ilden seçilecek ilk 5 gruptan biri olmak olmak üzere canlı performans sergilemek için sahneye çıkacak.

Üstelik bu yıl sahne, yurtdışından gelecek olan yabancı gruplara da açık. Türkiye'de 7 şehirde yapılacak elemeler haricinde Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Almanya ve Kıbrıs'ta yapılacak ön elemeleri kazanacak gruplar Milyon Yapım'ın düzenlediği Zeytinli Festivali'nde binlerce müzikseverin önünde sahneye çıkma ayrıcalığını yaşayacak.