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    HaberlerEtkinlikZeytinli Rock Festivali 5 güne çıkıyor
    02.08.2016 - 15:07 |

    Zeytinli Rock Festivali 5 güne çıkıyor

    Zeytinli Rock Festivali, bu yıl 4 günden 5 güne çıkarak müzikseverlere sürpriz yapıyor.

    Zeytinli Rock Festivali 5 güne çıkıyor

    Ülkemizin morale ihtiyacı olduğu, bazı yabancı konser ve festivallerin iptal olduğu bir dönemde yoluna devam eden Zeytinli Rock Festivali, bu yıl 4 günden 5 güne çıkarak müzikseverlere sürpriz yapıyor.

    Festivalin direktörü Umut Kuzey, %100 müzik sloganı ile yola çıkan festivale büyük ilgi gösteren binlerce müziksevere bir jest olarak festivale bir gün daha eklemeye karar verdi. 24 Ağustos çarşamba günü açılışı gerçekleşecek festivalin ilk gününde Türk rock ve pop müzik dünyasının usta isimleri ile muhteşem bir kadro bizi bekliyor.

    Bir çok yabancı festivalde yer alan usta yorumcu Selda Bağcan & Boom Pam, Bülent Ortaçgil, Kurtalan Ekspres, İskender Paydaş, Ünlü, Moğollar ve Flört grupları festival eklenen diğer isimler.

    Aynı zamanda, Rockstar enerji içeceği sponsorluğunda kurulan Keşif Sahnesi’nde Türkiye’den katılan yerli gruplar ile birlikte,Yunanistan, Almanya ve Kıbrıs'tan da amatör, profesyonel gruplar festivale renk katacak.

    Milyon yapım tarafından, Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde organizasyonu yapılan, Edremit Belediyesi desteği ve Kral pop tv medya sponsorluğun da ‘deniz kum güneş ve yüzde yüz müzik sloganı ile yola çıkan Zeytinli Rock Festivaline bütün müzikseverleri bekliyoruz.

    Zeytinli Rock Festivali 5 güne çıkıyor

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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