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    HaberlerEtkinlikZeytinli Rock Festivali Dalyan Sahili'nde
    13.05.2015 - 12:34 |

    Zeytinli Rock Festivali Dalyan Sahili'nde

    Zeytinli Dalyan Sahili'nde gerçekleşecek olan Zeytinli Rock Festivali, bu yıl, ana sahnenin dışında bir de 'alternatif sahne'ye ev sahipliği yapacak.

    Zeytinli Rock Festivali Dalyan Sahili'nde

    20-23 Ağustos 2015 tarihleri arasında Zeytinli Dalyan Sahili'nde gerçekleşecek olan Zeytinli Rock Festivali, bu yıl, ana sahnenin dışında bir de 'alternatif sahne'ye ev sahipliği yapacak.

    Alternatif sahnede genç ve başarılı müzisyenlere yer verecek olan festival, bu sahnenin katılımcılarını, 4 şehirde gerçekleştirilecek canlı performans platformuyla belirlenecek.

    www.yuzdeyuzmuzikekspres.com adresine yapılan başvurular arasından yapılacak ön elemeler sonucu, her bölgeden seçilecek 20'şer grup, açıklanan tarihlerde - şehirlerde yapılacak yarışmalarla 5'e düşürülecek. Toplamda 20 grup, Zeytinli Rock Festivali Alternatif Sahne'sinde performansını sergileme imkanı bulacak.

    Tarkan Gözübüyük, İskender Paydaş, Alen Konakoğlu, Erdem Yener, Güven Erkin Erkal,Aslı Gökyokuş, Abdullah Özdoğan, Şafak Karaman ve Umut Kuzey'den oluşan jüri, internet yoluyla yapılan başvuruları titizlikle inceleyip, finalistleri belirleyecek.

    Ayrıca jürinin performanslar sırasında belirleyeceği 3 gruba, İstanbul'da bir şarkılık stüdyo kayıt imkanı verilecek ve bu kayıtlar Arpej Müzik etiketiyle dijital platformlarda yer alacaktır.

    16 Mayıs'ta İstanbul'da, 23 Mayıs'ta İzmir'de, 30 Mayıs'ta Antalya'da ve 13 Haziran'da Ankara'da gerçekleşecek olan yarışmada, gruplar, jüri önünde performanslarını sergileyecek. Her bölge finalinin sonunda ise farklı bir grubun konseri gerçekleşecek.

    16 Mayıs'ta İstanbul - The Mekan'da gerçekleşecek olan eleme gecesinin sonunda Flört sahne alacak...

    Gündüz yapılacak final performanslarında giriş ücreti olmayacak.

    FLÖRT KONSER Bilet fiyatları:

    www.biletix.com

    The Mekan

    Saat 14:00 Final başlangıç

    22:00 Flört Konser

    Fiyat :30 TL

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