Zeytinli Rock Festivali Edremit Akçay'da

5 GÜN, 3 BÜYÜK SAHNE, 90 SANATÇI

#zrf2018



Milyon Yapım, Umut Kuzey'in öncülüğünde, kamplı festival kültürü yok olmaya başlamışken Zeytinli Rock Festivali'ni yeniden hayata geçirmişti. Birbirinden başarılı dört yılı geride bırakan festival, her yıl büyüyerek ve güçlenerek Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük festivali olma unvanını kazandı. Türk rock müziğinin geçit töreni olan Zeytinli Rock Festivali, bir taraftan Türkiye'nin dört bir yanında yapılan yeni festivallere ilham olurken, bir taraftan da ülkemizde kamplı festival kültürünün yerleşmesi ve gelişmesini de sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl 200.000’den fazla müzikseveri ağırlayarak Türkiye müzik tarihine damga vuran Zeytinli Rock Festivali, bu yıl da yine Umut Kuzey'in önderliğinde %100 müzik ve eğlence mottosuyla 29 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında her zamanki yeri Edremit Akçay'da gerçekleşecek.

Bu yıl biri akustik sahne olmak üzere, 3 ana sahnede, aralarında dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura, 80’lerin efsane İngiliz grubu The Godfathers gibi yabancı sanatçıların da bulunduğu 90 performansa ev sahipliği yapacak olan Zeytinli Rock Festivali, dopdolu programıyla festival katılımcılarına sınırsız eğlence sunmaya hazırlanıyor



Zeytinli'deki Türk Rock Müziği geçidinde kimler yok ki!

Kuşkusuz rock müzik tarihimizin kraliçesi ŞEBNEM FERAH, sahnedeki muhteşem performansı ile gençlerin büyük sevgi ve ilgisini kazanan, SELDA BAĞCAN ve BOOM PAM, son albümü Maya ile kariyerini sağlamlaştıran, MABEL MATİZ, rock müziğin mihenk taşı gruplarından ve 50. yıllarını kutlayan MOĞOLLAR, sahne performansı dillere destan TEOMAN, bu yıl ilk kez Zeytinli'de ağırlayacağımız saykodelik müziğin başarılı temsilcisi GAYE SU AKYOL, Sertab Erener Emre Kula, Ozan Yılmaz, Alpar Lü, Eser Ünsalan’dan oluşan alternatif rock grubu OCEANS OF NOISE, popüler rock müziğin son yıllarına damgasını vuran maNga ve Athena ve daha nicelerini ağırlayacak Zeytinli Rock Festivali yine bu yılın en önemli müzik olayına imza atmaya hazırlanıyor.

Festivalin yeni sahnesi 'Akustik'

Bu yıl Zeytinli'nin heyecan verici yepyeni bir sahnesi var. Birbirinden değerli isimlerin, festivale özel projeleriyle, akustik olarak şarkılarını seslendireceği 'Akustik' sahnenin BÜLENT ORTAÇGİL, ERKAN OĞUR, MEHMET GÜRELİ, MURAT YILMAZYILDIRIM, HÜSNÜ ARKAN, KALBEN, FATMA TURGUT, PİLLİ BEBEK gibi önemli konukları olacak.

Festivalin kapanışı efsane grup Sepultura'dan!

Zeytinli Festivali'nin kapanışını bu yıl Brezilyalı trash metal efsanesi SEPULTURA yapacak. Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan grup, uzun bir aradan sonra müzikseverlerle hasret giderecek.

Kral Pop Tv ve Milyon Tv Ekranlarından Canlı Yayın

%100 müzik ve eğlence ile Redbull ve Edremit Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek Zeytinli Rock Festivali medya sponsoru Kral Pop TV ve Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Festival, 29-30-31 Ağustos / 1-2 Eylül 2018 tarihleri arasında müzikseverleri iyi müzik, deniz, kum ve güneş ile buluşturacak.

5 gün boyunca 90'dan fazla sanatçı ve grubu ağırlayacak olan, yılın en önemli müzik olayında sahne alması kesinleşen isimler şöyle sıralanıyor:

29

Ağustos Çarşamba

Siyah Sahne

Teoman

Selda Bağcan & Boom Pam

Mabel Matiz

Gaye Su Akyol

İlhan Erşahin's İstanbul Sessions

Niyazi Koyuncu

Jakuzi

Kırmızı Sahne

Hey! Douglas

Della Miles (US)

Sena Şener

Sufle

Ufuk Beydemir

Ümit Olgun & Paryalar

Dilhan Şeşen

Pagos

Akustik Sahne

Yeni Türkü

Ezgi Aktan

What Da Funk

30

Ağustos Perşembe

Siyah Sahne

Duman

Ceza

Cem Adrian

Can Bonomo

İskender Paydaş

Çamur

Aydilge

Kırmızı Sahne

Ezhel

The Godfathers (UK)

Gökcan Sanlıman

Can Kazaz

Cihan Mürtezaoğlu

Nadas

İlhan Güryalçın

3 Deyince

Akustik Sahne

Bülent Ortaçgil

Gündoğarken

Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu

31

Ağustos Cuma

Siyah Sahne

Athena

maNga

Ceyl'an Ertem

Umut Kuzey

Oceans of Noise

Can Gox

Özge Fışkın

Kırmızı Sahne

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Gülçin Ergül Arabesk

Gazapizm

Ozbi feat. Gülce Duru

Palmiyeler

İkiye On Kala

Simge Pınar

Dalgana Bak

Akustik Sahne

Pilli Bebek

Ogün Sanlısoy

Murat Yılmazyıldırım

1 Eylül Cumartesi

Siyah Sahne

Şebnem Ferah

Ümit Besen & Pamela

Büyük Ev Ablukada

Adamlar

Deniz Tekin

Sattas

Eda Baba

Kırmızı Sahne

Baba Zula

Son Feci Bisiklet

Pacifico (CL)

Nova Norda

In Hoodies

Supernova

Set

The Family

Akustik Sahne

Kalben

Mehmet Güreli

Murat İlkan & Metin Türkcan

2 Eylül Pazar

Siyah Sahne

Sepultura (BR)

Pentagram

Moğollar

Hayko Cepkin

Pera

Black Tooth

Murder King

Kırmızı Sahne

Kesmeşeker

Yok Öyle Kararlı Şeyler

The Madcap

Piiz

Kök

Yedinci Ev

Sails of Serenity

Normal Değil

Akustik Sahne

Fatma Turgut

Hüsnü Arkan

Tuna Kiremitçi