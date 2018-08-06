Zeytinli Rock Festivali Edremit Akçay'da
Zeytinli Rock Festivali 29-30-31 Ağustos , 1- 2 Eylül 2018 tarihleri arasında Edremit Akçay'da
5 GÜN, 3 BÜYÜK SAHNE, 90 SANATÇI
#zrf2018
Milyon Yapım, Umut Kuzey'in öncülüğünde, kamplı festival kültürü yok olmaya başlamışken Zeytinli Rock Festivali'ni yeniden hayata geçirmişti. Birbirinden başarılı dört yılı geride bırakan festival, her yıl büyüyerek ve güçlenerek Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük festivali olma unvanını kazandı. Türk rock müziğinin geçit töreni olan Zeytinli Rock Festivali, bir taraftan Türkiye'nin dört bir yanında yapılan yeni festivallere ilham olurken, bir taraftan da ülkemizde kamplı festival kültürünün yerleşmesi ve gelişmesini de sağlıyor.
Geçtiğimiz yıl 200.000’den fazla müzikseveri ağırlayarak Türkiye müzik tarihine damga vuran Zeytinli Rock Festivali, bu yıl da yine Umut Kuzey'in önderliğinde %100 müzik ve eğlence mottosuyla 29 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında her zamanki yeri Edremit Akçay'da gerçekleşecek.
Bu yıl biri akustik sahne olmak üzere, 3 ana sahnede, aralarında dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura, 80’lerin efsane İngiliz grubu The Godfathers gibi yabancı sanatçıların da bulunduğu 90 performansa ev sahipliği yapacak olan Zeytinli Rock Festivali, dopdolu programıyla festival katılımcılarına sınırsız eğlence sunmaya hazırlanıyor
Zeytinli'deki Türk Rock Müziği geçidinde kimler yok ki!
Kuşkusuz rock müzik tarihimizin kraliçesi ŞEBNEM FERAH, sahnedeki muhteşem performansı ile gençlerin büyük sevgi ve ilgisini kazanan, SELDA BAĞCAN ve BOOM PAM, son albümü Maya ile kariyerini sağlamlaştıran, MABEL MATİZ, rock müziğin mihenk taşı gruplarından ve 50. yıllarını kutlayan MOĞOLLAR, sahne performansı dillere destan TEOMAN, bu yıl ilk kez Zeytinli'de ağırlayacağımız saykodelik müziğin başarılı temsilcisi GAYE SU AKYOL, Sertab Erener Emre Kula, Ozan Yılmaz, Alpar Lü, Eser Ünsalan’dan oluşan alternatif rock grubu OCEANS OF NOISE, popüler rock müziğin son yıllarına damgasını vuran maNga ve Athena ve daha nicelerini ağırlayacak Zeytinli Rock Festivali yine bu yılın en önemli müzik olayına imza atmaya hazırlanıyor.
Festivalin yeni sahnesi 'Akustik'
Bu yıl Zeytinli'nin heyecan verici yepyeni bir sahnesi var. Birbirinden değerli isimlerin, festivale özel projeleriyle, akustik olarak şarkılarını seslendireceği 'Akustik' sahnenin BÜLENT ORTAÇGİL, ERKAN OĞUR, MEHMET GÜRELİ, MURAT YILMAZYILDIRIM, HÜSNÜ ARKAN, KALBEN, FATMA TURGUT, PİLLİ BEBEK gibi önemli konukları olacak.
Festivalin kapanışı efsane grup Sepultura'dan!
Zeytinli Festivali'nin kapanışını bu yıl Brezilyalı trash metal efsanesi SEPULTURA yapacak. Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan grup, uzun bir aradan sonra müzikseverlerle hasret giderecek.
Kral Pop Tv ve Milyon Tv Ekranlarından Canlı Yayın
%100 müzik ve eğlence ile Redbull ve Edremit Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek Zeytinli Rock Festivali medya sponsoru Kral Pop TV ve Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Festival, 29-30-31 Ağustos / 1-2 Eylül 2018 tarihleri arasında müzikseverleri iyi müzik, deniz, kum ve güneş ile buluşturacak.
5 gün boyunca 90'dan fazla sanatçı ve grubu ağırlayacak olan, yılın en önemli müzik olayında sahne alması kesinleşen isimler şöyle sıralanıyor:
29
Ağustos Çarşamba
Siyah Sahne
Teoman
Selda Bağcan & Boom Pam
Mabel Matiz
Gaye Su Akyol
İlhan Erşahin's İstanbul Sessions
Niyazi Koyuncu
Jakuzi
Kırmızı Sahne
Hey! Douglas
Della Miles (US)
Sena Şener
Sufle
Ufuk Beydemir
Ümit Olgun & Paryalar
Dilhan Şeşen
Pagos
Akustik Sahne
Yeni Türkü
Ezgi Aktan
What Da Funk
30
Ağustos Perşembe
Siyah Sahne
Duman
Ceza
Cem Adrian
Can Bonomo
İskender Paydaş
Çamur
Aydilge
Kırmızı Sahne
Ezhel
The Godfathers (UK)
Gökcan Sanlıman
Can Kazaz
Cihan Mürtezaoğlu
Nadas
İlhan Güryalçın
3 Deyince
Akustik Sahne
Bülent Ortaçgil
Gündoğarken
Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu
31
Ağustos Cuma
Siyah Sahne
Athena
maNga
Ceyl'an Ertem
Umut Kuzey
Oceans of Noise
Can Gox
Özge Fışkın
Kırmızı Sahne
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Gülçin Ergül Arabesk
Gazapizm
Ozbi feat. Gülce Duru
Palmiyeler
İkiye On Kala
Simge Pınar
Dalgana Bak
Akustik Sahne
Pilli Bebek
Ogün Sanlısoy
Murat Yılmazyıldırım
1 Eylül Cumartesi
Siyah Sahne
Şebnem Ferah
Ümit Besen & Pamela
Büyük Ev Ablukada
Adamlar
Deniz Tekin
Sattas
Eda Baba
Kırmızı Sahne
Baba Zula
Son Feci Bisiklet
Pacifico (CL)
Nova Norda
In Hoodies
Supernova
Set
The Family
Akustik Sahne
Kalben
Mehmet Güreli
Murat İlkan & Metin Türkcan
2 Eylül Pazar
Siyah Sahne
Sepultura (BR)
Pentagram
Moğollar
Hayko Cepkin
Pera
Black Tooth
Murder King
Kırmızı Sahne
Kesmeşeker
Yok Öyle Kararlı Şeyler
The Madcap
Piiz
Kök
Yedinci Ev
Sails of Serenity
Normal Değil
Akustik Sahne
Fatma Turgut
Hüsnü Arkan
Tuna Kiremitçi