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    HaberlerEtkinlikZeytinli Rock Festivali Edremit Akçay'da
    06.08.2018 - 14:10 |

    Zeytinli Rock Festivali Edremit Akçay'da

    Zeytinli Rock Festivali 29-30-31 Ağustos , 1- 2 Eylül 2018 tarihleri arasında Edremit Akçay'da

    Zeytinli Rock Festivali Edremit Akçay'da

    5 GÜN, 3 BÜYÜK SAHNE, 90 SANATÇI

    #zrf2018


    Milyon Yapım, Umut Kuzey'in öncülüğünde, kamplı festival kültürü yok olmaya başlamışken Zeytinli Rock Festivali'ni yeniden hayata geçirmişti. Birbirinden başarılı dört yılı geride bırakan festival, her yıl büyüyerek ve güçlenerek Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük festivali olma unvanını kazandı. Türk rock müziğinin geçit töreni olan Zeytinli Rock Festivali, bir taraftan Türkiye'nin dört bir yanında yapılan yeni festivallere ilham olurken, bir taraftan da ülkemizde kamplı festival kültürünün yerleşmesi ve gelişmesini de sağlıyor.

    Geçtiğimiz yıl 200.000’den fazla müzikseveri ağırlayarak Türkiye müzik tarihine damga vuran Zeytinli Rock Festivali, bu yıl da yine Umut Kuzey'in önderliğinde %100 müzik ve eğlence mottosuyla 29 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında her zamanki yeri Edremit Akçay'da gerçekleşecek.

    Bu yıl biri akustik sahne olmak üzere, 3 ana sahnede, aralarında dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura, 80’lerin efsane İngiliz grubu The Godfathers gibi yabancı sanatçıların da bulunduğu 90 performansa ev sahipliği yapacak olan Zeytinli Rock Festivali, dopdolu programıyla festival katılımcılarına sınırsız eğlence sunmaya hazırlanıyor


    Zeytinli'deki Türk Rock Müziği geçidinde kimler yok ki!

    Kuşkusuz rock müzik tarihimizin kraliçesi ŞEBNEM FERAH, sahnedeki muhteşem performansı ile gençlerin büyük sevgi ve ilgisini kazanan, SELDA BAĞCAN ve BOOM PAM, son albümü Maya ile kariyerini sağlamlaştıran, MABEL MATİZ, rock müziğin mihenk taşı gruplarından ve 50. yıllarını kutlayan MOĞOLLAR, sahne performansı dillere destan TEOMAN, bu yıl ilk kez Zeytinli'de ağırlayacağımız saykodelik müziğin başarılı temsilcisi GAYE SU AKYOL, Sertab Erener Emre Kula, Ozan Yılmaz, Alpar Lü, Eser Ünsalan’dan oluşan alternatif rock grubu OCEANS OF NOISE, popüler rock müziğin son yıllarına damgasını vuran maNga ve Athena ve daha nicelerini ağırlayacak Zeytinli Rock Festivali yine bu yılın en önemli müzik olayına imza atmaya hazırlanıyor.

    Festivalin yeni sahnesi 'Akustik'

    Bu yıl Zeytinli'nin heyecan verici yepyeni bir sahnesi var. Birbirinden değerli isimlerin, festivale özel projeleriyle, akustik olarak şarkılarını seslendireceği 'Akustik' sahnenin BÜLENT ORTAÇGİL, ERKAN OĞUR, MEHMET GÜRELİ, MURAT YILMAZYILDIRIM, HÜSNÜ ARKAN, KALBEN, FATMA TURGUT, PİLLİ BEBEK gibi önemli konukları olacak.

    Festivalin kapanışı efsane grup Sepultura'dan!

    Zeytinli Festivali'nin kapanışını bu yıl Brezilyalı trash metal efsanesi SEPULTURA yapacak. Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan grup, uzun bir aradan sonra müzikseverlerle hasret giderecek.

    Kral Pop Tv ve Milyon Tv Ekranlarından Canlı Yayın

    %100 müzik ve eğlence ile Redbull ve Edremit Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek Zeytinli Rock Festivali medya sponsoru Kral Pop TV ve Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Festival, 29-30-31 Ağustos / 1-2 Eylül 2018 tarihleri arasında müzikseverleri iyi müzik, deniz, kum ve güneş ile buluşturacak.

    5 gün boyunca 90'dan fazla sanatçı ve grubu ağırlayacak olan, yılın en önemli müzik olayında sahne alması kesinleşen isimler şöyle sıralanıyor:

    29

    Ağustos Çarşamba

    Siyah Sahne

    Teoman

    Selda Bağcan & Boom Pam

    Mabel Matiz

    Gaye Su Akyol

    İlhan Erşahin's İstanbul Sessions

    Niyazi Koyuncu

    Jakuzi

    Kırmızı Sahne

    Hey! Douglas

    Della Miles (US)

    Sena Şener

    Sufle

    Ufuk Beydemir

    Ümit Olgun & Paryalar

    Dilhan Şeşen

    Pagos

    Akustik Sahne

    Yeni Türkü

    Ezgi Aktan

    What Da Funk

    30

    Ağustos Perşembe

    Siyah Sahne

    Duman

    Ceza

    Cem Adrian

    Can Bonomo

    İskender Paydaş

    Çamur

    Aydilge

    Kırmızı Sahne

    Ezhel

    The Godfathers (UK)

    Gökcan Sanlıman

    Can Kazaz

    Cihan Mürtezaoğlu

    Nadas

    İlhan Güryalçın

    3 Deyince

    Akustik Sahne

    Bülent Ortaçgil

    Gündoğarken

    Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu

    31

    Ağustos Cuma

    Siyah Sahne

    Athena

    maNga

    Ceyl'an Ertem

    Umut Kuzey

    Oceans of Noise

    Can Gox

    Özge Fışkın

    Kırmızı Sahne

    Yüzyüzeyken Konuşuruz

    Gülçin Ergül Arabesk

    Gazapizm

    Ozbi feat. Gülce Duru

    Palmiyeler

    İkiye On Kala

    Simge Pınar

    Dalgana Bak

    Akustik Sahne

    Pilli Bebek

    Ogün Sanlısoy

    Murat Yılmazyıldırım

    1 Eylül Cumartesi

    Siyah Sahne

    Şebnem Ferah

    Ümit Besen & Pamela

    Büyük Ev Ablukada

    Adamlar

    Deniz Tekin

    Sattas

    Eda Baba

    Kırmızı Sahne

    Baba Zula

    Son Feci Bisiklet

    Pacifico (CL)

    Nova Norda

    In Hoodies

    Supernova

    Set

    The Family

    Akustik Sahne

    Kalben

    Mehmet Güreli

    Murat İlkan & Metin Türkcan

    2 Eylül Pazar

    Siyah Sahne

    Sepultura (BR)

    Pentagram

    Moğollar

    Hayko Cepkin

    Pera

    Black Tooth

    Murder King

    Kırmızı Sahne

    Kesmeşeker

    Yok Öyle Kararlı Şeyler

    The Madcap

    Piiz

    Kök

    Yedinci Ev

    Sails of Serenity

    Normal Değil

    Akustik Sahne

    Fatma Turgut

    Hüsnü Arkan

    Tuna Kiremitçi

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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