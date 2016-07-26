Zeytinli Rock Festivali yola devam ediyor!

Milyon Yapım tarafından, Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde organizasyonu yapılan “deniz, kum, güneş ve %100 rock müzik” sloganı ile yola çıkan Zeytinli Rock Festivali, bu yıl da rock ve alternatif müzik dünyasının en iyi sanatçı ve gruplarını biraraya getiriyor.

Katılımcılarına yüzdeyüz müzik, eğlence ve unutamayacakları bir rock tatili vaadeden Zeytinli Rock Festivali' nde 4 gün boyunca sahne alması kesinleşen isimler ; Duman, Şebnem Ferah, Athena, Pentagram, Teoman, Mor ve Ötesi, maNga, Hayko Cepkin, Feridun Düzağaç, Model, Kurban, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Umut Kuzey, Ceza, Zakkum, Baba Zula, Büyük Ev Ablukada Fırtınayt, Metin Türkcan, The Ringo Jets, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Adamlar, Blacktooth, Marsis, Deniz Tekin, Piiz, Gece, Fethi Okutan, Serkan Ferat, Seher Ahmetzade.

Zeytinli Rock Festivali' ne bu yıl yerli rock gruplarının yanı sıra, Rockstar keşif sahnesinde Türkiye’den katılan yerli gruplar ile birlikte,Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Almanya ve Kıbrıs'tan da amatör, profesyonel gruplar ve izleyiciler katılacak.

Ana Sahne’ nin yanı sıra, aylar süren titiz çalışmalar ve İskender Paydaş, Tarkan Gözübüyük, Fatma Turgut, Alen Konakoğlu, Güven Erkin Erkal gibi müzik sektörünün değerli isimlerinden oluşan bir jüri ile şehir şehir gezilerek gerçekleştirilen 'YüzdeyüzMüzikEkspres' elemeleri sonucunda kazanan amatör ve profesyonel müzik grupları da festivalde Rockstar Keşif Sahnesi' nde izleyici ile buluşacak. Milyon Yapım tarafından Edremit Akçay sahilinde, Edremit Belediyesi desteği ve Kralpop TV medya sponsorluğunda gerçekleşecek Zeytinli Rock Festivali' ne bu yıl yine yoğun bir katılım bekleniyor.