Zeytinli Rock Festivali'nde sahne alacak isimler

ŞEBNEM FERAH, DUMAN, TEOMAN, FERİDUN DÜZAĞAÇ, PENTAGRAM, UMUT KUZEY, AYLİN ASLIM, İSKENDER PAYDAŞ PROJECT, ÖZLEM TEKİN, KESMEŞEKER,NİYAZİ KOYUNCU, GECE, REDD, BULUTSUZLUK ÖZLEMİ, DEMİR DEMİRKAN, PİNHANİ, MELİS DANİŞMEND, FLÖRT, CEYLAN ERTEM, ISTANBUL ARABESQUE PROJECT, SATTAS ve NÜKLEER BAŞLIKLI KIZ sahne alacak isimlerden bazıları. Bu isimlere yenileri de eklenecek.

KEŞİF SAHNESİ:

23 Ağustos gecesi final yapacak olan festivalin bu sene alternatif sahnesi de var:

Keşif Sahnesi.

Müzik piyasasına güçlü bir şekilde merhaba diyen Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek, Eskiz, Son Feci Bisiklet, Adamlar, Burcu Tatlıses, Kes, Gizem Berk gibi birçok ismi ağırlayacak olan 'Keşif Sahnesi' ayrıca 4 bölgede yapılan elemelerin sonucunda sahne almaya hak kazanan amatör grupları da ağırlayacak.

Ülkemizin en köklü açık hava festivallerinden biri olan Zeytinli Rock Festivali, 4 yıl aradan sonra geçtiğimiz sene, Umut Kuzey koordinatörlüğünde ve Edremit Belediyesi desteğiyle yeniden yapılmış, 3 gün boyunca 22 farklı sanatçı ve grubu aynı festivalde buluşturarak, binlerce katılımcıya harika bir eğlence sunmuştu.

Deniz, kum, güneş ve rock müzik sloganı ile tam da müziğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde gerçekleşen Zeytinli Rock Festivali, yoluna ara

vermeden devam ediyor. Bu yıl 19 Ağustos Çarşamba akşamı, kampçılar için düzenlenecek özel bir parti ile açılışı gerçekleşecek olan festivalde

eğlence 4 güne uzuyor. 19 Ağustos gecesi özel partiyle başlayıp 23 Ağustos gecesi final yapacak olan festivalde, bu sene 'Alternatif Sahne' de yeralacak.

Katılımcılarına bol bol müzik, eğlence ve unutamayacakları bir rock tatili vaadeden ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ, dopdolu festival programı ile bu yaza da damgasını vuracak.