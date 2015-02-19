Zihin ruh beden festivali başlıyor!

Mutluluğa giden yolda enerjinizi en üst seviyeye çıkarmanızı sağlayacak Zihin Ruh Beden Festivali, 13 – 15 Mart tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Festivalde dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen uzmanları, seminer ve eğitimler verecek



Kişisel ve ruhsal gelişim, sağlıklı yaşam, tıp, alternatif ve tamamlayıcı tıp, metafizik, yoga, astroloji gibi alanlarda Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen uzmanları, bu yıl ikinci kez düzenlenecek Zihin Ruh Beden Festivali’nde buluşuyor. 13 – 15 Mart 2015 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek festivalde, 100’ün üzerinde farklı etkinlik düzenlenecek.



Akademisyenler ve kişisel gelişim uzmanları buluşuyor



Geçen yıl gerek akademik dünya, gerekse de kişisel gelişim alanından önde gelen 50 eğitmenin katılımıyla ilk kez düzenlenen festivalde hayata geçirilen birbirinden renkli 70 workshop, festivali izleyen 5 bin kişinin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Festivale bu yıl fizyoterapist ve tamamlayıcı tıp uzmanı Metin Hara, bütünsel yaşam koşu Yeliz Rüzgar, yazar Işık Menderes, nefes teknikleri uzmanı Ebru Şinik, mistik dans uzmanı ve yoga eğitmeni Blaire Lindsay, oyuncu ve aromaterapist Ayşe Tolga, iletişim ve ilişki uzmanı Hande Akın, oyuncu ve ritm terapisti Hazım Körmükçü, ilaçsız tedavi uzmanı Dr. Metin Okucu, mora terapi ve beslenme uzmanı Liana Pesah gibi ünlü uzmanlar katılacak.



20 dakikada size özel yıldız haritası çıkarılacak



Üç gün sürecek festivalde, gün boyu yoga ve pilates aktiviteleri, sanatçılardan özgür sahne gösterileri, farklı tekniklerle ilişkilerden paraya, içsel huzurdan özgüvene varana kadar zihninizi, ruhunuzu ve bedeninizi meşgul eden her şeye çözüm bulacağınız workshoplar hayata geçirilecek. ‘Özgür Sahne’de gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle karmaşadan kurtulmamız öğretilirken, sevgi temalı meditasyonlarla ruh eşinize ulaşma formülünü keşfedeceksiniz. Stargate Odası’nda ise dünyanın önde gelen astrologları 20 dakika içinde sizlerin kişisel yıldız haritanızı çıkaracak.



Festival alanında neler var?



Festival alanında çok satan yazarların kitaplarından doğal taşlara, organik gıdadan kişisel gelişim eğitim kurumlarına, wellness konseptine odaklanmış hastanelerden spor merkezlerine, doğal güzellik ürünlerine, çeşitli terapilerden astrolojiye, tılsımlı mücevherlere, masajdan SPA’ya kadar zihninize, ruhunuza ve bedeninize iyi gelecek her şey bir arada yer alıyor. Festival biletlerine online ve 28 Şubat’a kadar indirimli olarak www.zihinruhbeden.org adresinden ulaşılabilecek.