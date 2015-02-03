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    HaberlerEtkinlikZiynet Sali, Sevgililer Günü’nde sahnede
    03.02.2015 - 10:29 |

    Ziynet Sali, Sevgililer Günü’nde sahnede

    Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevenleriyle buluşacak. En sevilen şarkılarını seslendirecek olan Ziynet Sali, bu özel günü unutulmaz kılacak.

    Ziynet Sali, Sevgililer Günü’nde sahnede


    Trump Alışveriş Merkezi’nin teras katında yer alan, İstanbulluların eğlence ve buluşma noktası Trump Cadde, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ziynet Sali’yi ağırlayacak. Ziynet Sali en sevilen şarkılarını Trump Cadde ziyaretçileri için söyleyecek. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek konser saat 19.30’da başlayacak ve yaklaşık iki saat sürecek.

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