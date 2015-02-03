Ziynet Sali, Sevgililer Günü’nde sahnede



Trump Alışveriş Merkezi’nin teras katında yer alan, İstanbulluların eğlence ve buluşma noktası Trump Cadde, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ziynet Sali’yi ağırlayacak. Ziynet Sali en sevilen şarkılarını Trump Cadde ziyaretçileri için söyleyecek. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek konser saat 19.30’da başlayacak ve yaklaşık iki saat sürecek.